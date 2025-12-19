寵物名醫遭控課堂性暗示、私訊女學生「得跟我睡」 戴更基回應：正常教學被扭曲

戴更基在課堂上常用露骨言語教學，遭多位學員具名指控。對此，他也做出回應。（讀者提供）

寵物名醫戴更基遭指控，除了在課堂上使用露骨言語教學生感到不適外，更被爆出，在私下和女學生的對話中，說出了「那你得跟我睡才可能。」對此，對此，戴更基今（19日）回應，「再正常不過的教學，卻要被說成這樣。」替自己喊冤。

私下對話再爆爭議

戴更基和女學員私下對話。（讀者提供）

本刊先前報導，戴更基在課堂上慣以人類性交言語教學，這讓學員認為，根本和寵物行為教學無關。此外，在戴更基私下和一名女學員的對話中，雙方雖有來有往的互動，但戴更基卻屢屢將話題導向性愛方面。

戴更基出面回應

對此，戴更基也做出回應。根據《三立新聞網》報導，戴更基表示自己沒什麼好回應，自己是再正常不過的教學，卻要被說成這樣，「這個需要法律來處理了。我不做任何進一步回應。」

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

