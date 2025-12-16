寵物在車上探頭、亂跑最高罰1.8萬！他收罰單買教訓

近年越來越多民眾選擇飼養貓、犬為伴，帶毛寶貝駕車外出時，應注意相關規範，以免影響安全。最近有民眾帶上愛犬出門辦事，他開窗讓狗狗在車上「看風景」，竟收到2000元罰單，引發熱議。

有民眾表示朋友因為開車窗讓車內愛犬探頭出來，被開罰2000元。（示意圖／非當事人物／取自pixabay）

民眾在Dcard分享這樁奇聞，當時他這位朋友有事需要外出處理，考量時間不長，他把車窗打開，讓待在車裡的愛犬能看到外面，不料馬上就被人檢舉，讓他收到1張2000元罰單。

該民眾聽完也表示驚訝，這才知道原來寵物和小朋友都有相關規範，飼主不能放任寵物在車裡任意爬動，也不允許寵物探頭到窗外，他也好奇是否另有飼主需要注意的行車風險。

貼文隨即掀起討論，許多網友留言表示贊同實施這類規定，「本來就不行這樣，不管有沒有法律，我都覺得好危險，誰知道有沒有突發狀況，導致司機沒辦法正常駕駛」、「有寵物安全座椅，車子行進中，禁止寵物在車中亂走亂跑的，會影響駕駛」、「（罰單）開得太讚了」。還有過來人補充，「其實很多人也不知道寵物真的要放後座，我那次就是因為狗狗跑前座被開單，而且牠在車上一直跳來跳去，真的超危險，後來直接買專用汽座，固定好之後就不會亂動了，安心很多」。

另據《道路交通管理處罰條例》規定，汽車內寵物探頭到窗外，可能涉及第29條第1款「裝載貨物超過規定寬度」，可處汽車所有人3000元以上、1萬8000元新台幣以下罰鍰，並責令改正或禁止通行。

若寵物在車內活動範圍過大，也可能涉及同條例第30條第1項第7款「載運人客、貨物不穩妥，行駛時顯有危險」，可處汽車駕駛人3000元以上、1萬8000元新台幣以下罰鍰，並責令改正或禁止通行。

此外，如果飼主放任寵物在道路奔走，且妨害交通者，據同條例第84條規定，可處飼主或行為人300元以上、600元新台幣以下罰鍰。

