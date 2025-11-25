寵物壓力來源大公開！小心這「5 種」日常情境最容易讓牠感到焦慮

火報記者 張舜傑/報導

貓狗對環境的變化、聲音與人類情緒的敏感度，遠比想像中更高。牠們不會直接表達不安，只能靠一些細微的行為讓人察覺。了解這些生活中會造成壓力的情境，能幫助飼主及時調整，讓毛孩真正放鬆。

一、環境突然改變：牠需要時間適應，而不是快速接受

無論是家具挪動、新成員加入，或是換新住所，對毛孩來說都像世界突然被翻轉。貓咪可能因此躲起來不敢靠近人，狗狗也可能變得黏人、易受驚嚇。牠們不是不喜歡新環境，而是不知道新的變化是否安全。給牠一個固定的休息角落、不強迫牠探索，就能讓適應變得輕鬆許多。

廣告 廣告

牠們可能透過躲藏、黏人、吠叫、咬人或食慾下降來表達不安，其實不是任性或兇，而是不知道如何自我保護。圖:unsplash

二、過度吵雜與突如其來的聲響：牠比你想的更敏感

吸塵器、大型施工、煙火、雷聲、甚至高分貝的爭吵，都可能讓毛孩緊張到全身僵硬。貓狗天生對聲音敏感，越陌生、越突然的噪音，就越容易引發牠的壓力反應。飼主若能在嘈雜時提供一個遠離聲源的躲藏處，或播放柔和的背景聲響，都能有效安撫牠的情緒。

三、互動過度或方式不正確：牠並不總是想被摸

人類以為的親密，有時反而讓毛孩不知所措。過度抱抱、反覆撫摸敏感部位、或強迫牠進行互動，都可能讓原本放鬆的牠突然緊張。特別是貓咪，表面上看似享受，下一秒卻可能因為壓力累積而突然咬人。尊重牠的停損訊號，例如尾巴拍動、耳朵後貼，是避免壓力爆表的第一步。

四、缺乏安全感的生活節奏：牠依賴固定步調來穩定情緒

毛孩的安全感來自「可預期的生活」。餵食時間忽早忽晚、突然被關籠、日常環境時冷時熱，都可能讓牠陷入焦慮。狗狗會變得不安定、到處跟著你；貓咪則可能躲起來、不願進食。簡單的固定作息，不僅讓牠知道接下來會發生什麼，也能讓心情更平穩。

五、陌生人與陌生動物的接近：牠不是兇，而是不知道如何應對

訪客來家裡、遇到陌生狗狗靠近、或去到新場所時，毛孩的行為變化往往最明顯。牠們可能吠叫、低吼、逃跑或緊緊貼在主人旁邊，這些都不是攻擊，而是牠不知道該如何保護自己。飼主若能先保持冷靜、給牠保持距離，毛孩就能慢慢建立面對陌生情境的勇氣。

當飼主願意尊重牠的感受、降低刺激並提供安全感，才是真正幫牠建立安心與放鬆的生活。圖:unsplash

寵物的壓力往往藏在不易察覺的當下。當飼主願意理解牠的行為、調整生活步調、尊重牠的感受，毛孩就能在充滿安全感的環境中重新放鬆。能被理解，是牠們最珍貴的幸福來源。