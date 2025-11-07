寵物安全警報 ! 小心家中的這「5大」危險布置 可能讓牠受傷

火報記者 張舜傑/報導

打造舒適溫馨的居家環境，是每位飼主的心願，但在追求美觀與便利的同時，卻常忽略潛藏的安全風險。許多日常擺設對人類來說無害，但對好奇心旺盛的貓狗而言，卻可能成為意外的源頭。

1. 易碎裝飾品與小型擺設

玻璃擺飾、陶瓷小雕像或零碎小物，雖能增添家居美感，但如果擺放在低矮桌面或寵物常經過的區域，貓狗很可能因好奇而碰倒、咬咬。碎裂的玻璃或陶瓷不僅會割傷毛孩的腳掌或口腔，誤吞更可能造成消化道阻塞甚至危及生命。建議將易碎物品擺放在高處或鎖入櫃子，降低意外風險。

廣告 廣告

玻璃與陶瓷擺飾雖美觀，卻易被貓狗碰倒或誤咬，碎片可能割傷或造成消化阻塞。圖:pixabay

2. 電線與充電線

不少貓咪喜歡咬東西，狗狗則喜歡拖拽玩耍。裸露的電線或延長線若被啃咬，不僅會造成觸電風險，還可能引發火災。對寵物而言，這是家庭中最容易被忽略的隱患之一。建議使用電線保護套、收線盒，並將電線盡量固定或移至寵物不易接觸的區域。

3. 有毒植物與花卉

許多家庭喜歡擺放觀葉植物或鮮花，但部分植物對寵物有高度毒性，例如百合、滴水觀音、常春藤等。毛孩誤食後可能出現嘔吐、腹瀉，甚至中毒症狀，嚴重時危及生命。飼主應先查清家中植物是否安全，必要時選擇無毒植物或將有毒植物放在寵物無法接觸的地方。

4. 高處家具與易掉落物品

貓咪天生愛跳躍，狗狗則喜歡追逐玩耍。如果家具結構不穩固或上方擺放重物，可能因毛孩的跳躍或撞擊而掉落，造成挫傷、骨折或嚴重撞擊。尤其貓咪從高處跳下時，如果落地不穩，傷害風險更高。建議檢查家具穩固度，避免在高處擺放易碎或重物，並為貓咪設置安全跳躍通道。

5. 化學品與清潔用品

家中清潔劑、漂白水、香氛精油或殺蟲劑，若隨意放置於低櫃或地面，毛孩可能誤舔或誤食，導致中毒或皮膚刺激。飼主應將這類化學品妥善收納，並避免在寵物常活動區域使用，必要時選擇寵物友善的清潔產品。

廣告 廣告

清潔劑、漂白水、精油與殺蟲劑若放置過低，易被毛孩誤舔誤食而中毒。圖:pixabay

家庭應是毛孩的安全港，但許多看似無害的擺設與日常用品，其實暗藏危險。飼主可以從 易碎物品、電線、植物、高處物品、化學品 這五個方向檢視與調整家中環境，將危險降到最低，讓毛孩能自在、安全地探索家中每個角落。