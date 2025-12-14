寵物展辦睡覺比賽 法鬥睡醒奪冠、萌翻飼主

記者翁郁雯、胡時瑛／高雄報導

民眾逛寵物展，發現有隻法鬥在攤位床墊上呼呼大睡，似乎還在夢中奔跑，四肢一直划，萌翻逛街民眾。有業者舉辦寵物睡覺比賽，無論貓狗，只要能穩定地趴或躺在寵物床墊上，不管有沒有睡著，都符合參賽計時規則，睡到作夢的法鬥，就是當天冠軍。

直接睡成寵物睡覺比賽冠軍。

躺在床墊邊緣睡到四腳朝天，民眾帶著寵物逛展，這隻法鬥直接在展場睡翻。睡到在夢中奔跑，其他狗叫聲也吵不醒，隔了一個多小時之後，直接睡成寵物睡覺比賽冠軍。

廣告 廣告

狗狗在睡夢中奔跑。

逛展民眾：「還不錯啊，第一次看到啊，我上去睡應該會冠軍啊。」

聽到辦的是寵物睡覺比賽，民眾看寵物睡的香甜，差點也想躺上床墊，只要路過攤位，飼主都能幫寵物報名，有人有備而來…

報名參賽飼主：「你（寵物）有信心嗎？」

記者：「為什麼會想要帶牠過來參加？」

報名參賽飼主：「因為牠平常嗜好就是睡覺。」

頸枕、安撫被全都帶來。

頸枕、安撫被全都帶來，不過…

報名參賽飼主：「等一下等一下。」

躺了大概十分鐘，紅貴賓就站起來，似乎不習慣在大庭廣眾下睡給大家看，報名參賽的還有這隻柴犬。

奪冠狗飼主：「想說可能十分鐘就結束了，沒想到趴這麼久。」

柴犬堅持超過了兩個半小時，在比賽中勝出。

不管是趴著或躺著，名叫雷夢的柴犬，都像是黏在寵物床墊上超穩定，堅持超過了兩個半小時，也在睡覺比賽中勝出。

奪冠狗飼主：「欸，起來了起來了起來了。」

柴犬穩定的讓主人超驚訝，飼主逛寵物展一時興起，幫愛犬報名，贏回新的寵物床墊。

更多三立新聞網報導

10年研究揭「吃1類食物」護心簡單有效：很容易買到

赤馬年要來了！命理師示警「4生肖犯太歲」 3招化解厄運

CEO證實台灣有Costco要搬家！可能是「這門市」

超級食物中有毒！她每天吃「4物」養生 竟東痛西痛、睡不好

