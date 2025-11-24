寵物店涉不當飼養 彰化縣府開罰並安置41隻貓

彰化市某寵物店涉嫌不當飼養，縣府將開罰並強制安置41隻貓。（圖：動防所提供）

彰化市某寵物店業者疑似遭詐騙，無力經營，導致飼養環境髒亂、部分貓隻感染疾病也沒有妥善治療。縣府動防所接獲舉報，實地稽查證實業者涉嫌不當飼養，要求限期改善，業者還是沒有善盡照護之責，縣府將依法裁罰，並將41隻寵物貓強行安置，擇期再開放給民眾認養。（李河錫報導）

彰化縣動物防疫所表示，這起涉嫌不當飼養寵物的事件，是近期在網路上引起眾多民眾關切，是一處位在彰化市的「某寵物園區」，被民眾舉報飼養環境髒亂、部分貓隻感染疾病後，業者並沒有妥善治療；經派員前往實地稽查，業者則無奈表示，是因為疑似遭到詐騙，導致飼養場所即將被拍賣，也無力負擔動物醫療費用，經限期改善，也沒有在期限內善盡照護之責。經縣府動防所考量動物福利，並避免園區內貓隻的健康情形持續惡化，除了先行協助業者申辦歇業，並研議開告合理的罰鍰，也沒入41隻貓隻，全數帶回流浪動物中途之家收容照護。

經獸醫師初步診療，其中有部份貓隻感染眼疾，也有呼吸道有問題，將安排健康檢查及必要治療後，在完成絕育與施打疫苗，等貓隻的健康穩定後再擇期開放給民眾認養。如果認養需求過於踴躍，將以抽籤方式辦理。

縣府動防所呼籲寵物飼主，務必要妥善管理與照護所飼養的動物，確實遵守規定，共同營造安全、友善的寵物飼養環境。