寵物情緣／愛貓主動翻出「珍奶肚」 刺刺獲情緒價值：被需要的感覺很好

工作忙碌的刺刺還是會盡量陪伴愛貓哥哥。（圖／造星文創娛樂有限公司提供）

舞者出身的刺刺被封為「街舞男神」，擁有歌手夢的他與韓國製作團隊合作，推出全新單曲〈Back At 2 Me〉，雖然最近忙著宣傳工作滿檔，但他還是會盡量待在家陪4歲的米克斯貓咪「哥哥」，自認很需要情緒價值的他，養貓之後覺得自己很被需要，「一回家就要幫貓咪鏟屎、餵飼料，牠不能沒有我，這種被需要的感覺很好。」

哥哥讓需要情緒價值的刺刺覺得被需要。（圖／造星文創娛樂有限公司提供）

刺刺從小就喜歡貓咪，每次在路上看到野貓，都忍不住感嘆：「怎麼會有這麼美麗的生物！」4年前一起參加過《模范棒棒堂》的鮪魚領養了一隻小貓咪，讓刺刺也動念想帶一隻回家，「那隻真的太可愛了，馬上決定我也要養一隻。」做足功課後刺刺跑到桃園，一眼就相中了當時才3個月大，長得特別無辜的哥哥。

除了哥哥，粉絲後來還送了刺刺一隻布偶貓「悟空」，原本擔心兩隻貓會打架，他便把一隻關在房間，另一隻放在客廳，結果哥哥會跳起來開房間的門，就這樣跑到客廳，「我回家時發現他們聞在一起，不會打架，就解禁。」不過因為有位朋友很喜歡布偶貓，刺刺便決定將悟空讓給朋友，而原本就很黏人的哥哥在悟空離家之後變得更愛叫，刺刺只好花更多時間陪伴哥哥。

原本刺刺還養了一隻布偶貓悟空，但後來由朋友接養。（圖／造星文創娛樂有限公司提供）

聊到哥哥特別的習慣，刺刺說一般的貓咪不會輕易露出自己的肚子，因為那是比較脆弱的部位，但哥哥看到他就會主動翻面露出「珍珠奶茶肚」，刺刺笑說：「因為牠是黃色的，肚子上有黑色斑點，很像看到珍珠奶茶在地上。」刺刺也將哥哥養得十分圓潤，一旁的經紀人忍不住吐槽：「哥哥本來很瘦，後來我們去他家看到哥哥，還問他『你是換貓嗎』？」

愛撒嬌的哥哥常露出「珍珠奶茶肚」。（圖／造星文創娛樂有限公司提供）

雖然哥哥才4歲，不過先前健康出了一點狀況，因為牠不愛喝水，導致尿道出問題膀胱堵塞，「看著牠一直去貓砂那裡待著，但尿不出來，我幫牠擠膀胱才尿得出來。」後來刺刺帶哥哥就醫，用導尿的方式將膀胱中的結晶取出，想起當時的場景刺刺還是相當不捨，「哥哥待在籠子裡接一根尿管，在那邊關了三天，我去看牠才願意吃一點東西，很可憐。」幸好現在哥哥已經恢復健康。

哥哥曾膀胱堵塞，幸好在刺刺的細心照顧下恢復健康。（圖／造星文創娛樂有限公司提供）

刺刺自認是慈父類型的主人，認為只要毛孩開心快樂就好，並笑說平時不太會失心瘋亂買貓咪造型的東西，「因為我特愛米克斯，我喜歡我家貓的臉，商品上不一定是他的臉。」問及會不會想再養一隻？他表示：「目前不會，想先顧好這一隻，畢竟是個責任，還是要好好陪伴牠。」也提到將來若有機會，想幫貓咪創作歌曲。

刺刺自認是慈父型的主人，很少兇哥哥。（圖／造星文創娛樂有限公司提供）

唱跳俱佳的刺刺當年參加過《模範棒棒堂》，近期棒棒堂的威廉、小杰都爆出逃兵爭議，幸好刺刺大學一畢業就去當兵，閃兵新聞爆出後，他立刻傳剃頭髮的照片與結業證書給經紀人，要公司不必擔心。問及感情生活，刺刺與女友交往近2年，33歲的他正在努力存錢，希望能在35歲之前買房子，才有底氣將「女朋友變成老婆」。

原本是舞者的刺刺推出新歌〈Back At 2 Me〉。（圖／造星文創娛樂有限公司提供）

刺刺希望努力賺錢買房後與女友結婚。（圖／造星文創娛樂有限公司提供）

