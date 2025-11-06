寵物情緣／電影《左撇子女孩》中「咕咕」超搶鏡 導演鄒時擎童年寵物不是狐獴竟是「牠」

電影《左撇子女孩》導演鄒時擎十分寵溺地抱著片中的狐獴。（圖／楊澍攝）

入圍金馬獎9項大獎的電影《左撇子女孩》，雖然該片主角之一是6歲小女孩，但其實戲裡還有另一個十分搶鏡的嬌客，就是小狐獴「咕咕」，導演鄒時擎透露其實故事原型的動物是小猴子，也是她童年的重要回憶，不過真的要找一隻猴子來拍片，各方面的困難度都極高，最後在獸醫師賀淑玲的推薦下，才找來了這隻本名Pepper的狐獴，也成為片中相當有意義的一個片段。

小童星葉子綺在電影中與狐獴有許多的對手戲。（圖／光年映畫提供）

在《左撇子女孩》裡，飾演單親媽媽的蔡淑臻因為忙著賺錢維持生計，對小女兒葉子綺沒有太多時間陪伴，忽然從前夫那邊接手過來的小狐獴，便成了陪伴小女孩的好朋友，兩個小傢伙的互動十分可愛。而在一場咕咕要去追球結果不小心跳樓的畫面，鄒時擎表示拍攝當時他們是在球裡面放了牠最愛的「蟑螂」，「那是養殖的蟑螂，我們就把趴放在球裡面讓牠去追」，才完成那些重要的畫面。

鄒時擎笑說，原本自己的故事裡那個動物，其實是一隻小猴子，「我爸爸以前很喜歡撿流浪動物回來養，撿狗都算很一般的，他連猴子都可以撿回來養」，在過去的年代，有人家裡竟然飼養猴子，「我是從小學三年級左右開始養的，那時候牠小小的很可愛，陪伴我很多時光」。不過大概養了兩、三年，小猴子開始進入「青春期」，發情的狀況無法控制，小猴子就被迫送走，讓鄒時擎十分不捨，這部片也有很大一部分是在紀念這位小時候的好朋友。

導演鄒時擎童年養的寵物其實是小猴子。（圖／鄒時擎提供）

要拍攝《左撇子女孩》時，小猴子當然也被寫進劇本裡，不過要弄一隻猴子來拍片，比起其他狗狗貓貓等小動物，實在是一件高難度的事情，後來找到小狐獴Pepper，鄒時擎覺得狐獴已經算是很聰明很受控的；不過在電影中小童星葉子綺因為是跟狐獴最長時間相處的演員，很愛動物的葉子綺被問到會不會想養狐獴時，竟然露出驚恐的表情說：「我還是比較想養狗狗，狐獴太狂野了！」

小狐獴深受《左撇子女孩》演員們喜愛。（圖／侯世駿攝）

葉子綺說跟狐獴互動，是拍整部電影中最沒辦法控制的部分，雖然事前在狐檬真正的主人陪伴下餵食，想與牠建立熟悉感，但葉子綺也坦言：「因為狐獴不太認人，很難跟牠培養默契，所以只要有『咕咕』的戲，都要很耐心等待，才能抓到好的鏡頭」。

葉子綺在拍攝電影前，曾在獸醫主人的陪同下與狐獴餵食相處、培養感情。（圖／光年映畫提供）

而小狐獴咕咕在片中最後雖然不幸墜樓往生，但戲外Pepper當然是活得好好的還備受寵愛，牠真實主人是知名獸醫師賀淑玲，據了解狐獴其實並不是非常適合飼養在台灣這種潮濕的環境，但賀淑玲低調表示Pepper其實也算是被棄養，因此她是接手過來飼養，Pepper被照顧得身上的毛柔順發亮健康，完全沒有體味，和眾人互動時也活潑親人還喜歡玩親親，出席記者會讓演員抱著牠拍照也完全不懼怕，似乎已經非常習慣與人相處。

狐獴的表情無辜十分討喜。（圖／侯世駿攝）

賀淑玲表示Pepper不挑食非常好飼養，餵牠什麼牠都會吃光光，完全符合狐獴多元化雜食性的飲食習慣，個性也十分可愛，所以當初才會讓導演鄒時擎帶去拍片，但據查人工飼養的狐獴原則上年紀大概是12歲至14歲左右，Pepper目前是三歲多快四歲，個性看起來也已經比拍攝《左撇子女孩》時期要更穩定得多，賀淑玲笑說因為過去也沒養過狐獴的經驗，牠真的能活多久也不確定，所以就是用心好好照顧就是了。

狐獴Pepper的飼主是獸醫賀淑玲（右二），對其相當細心照顧。（圖／侯世駿攝）

