寵物打疫苗了嗎？苗栗通霄爆首例「狂犬病鼬獾」 防檢署加強防疫

記者柯美儀／苗栗報導

苗栗縣通霄鎮某牧場日前拾獲1隻野生動物鼬獾屍體，經送驗呈狂犬病陽性。農業部動植物防疫檢疫署（簡稱防檢署）指出，本次為苗栗縣通霄鎮首次檢出鼬獾狂犬病陽性案例，無人員遭咬傷情況；對於本次通霄鎮鼬獾檢出狂犬病案例，防檢署已請苗栗縣動物保護防疫所加強發生案例區域與鄰近鄉鎮狂犬病疫苗巡迴注射及共域防疫衛教推展，請民眾務必攜帶寵物施打疫苗，以防範疫情擴及寵物。

防檢署表示，11月11日路殺社收到苗栗縣通霄鎮民眾寄送之死亡鼬獾，並送交農業部生物多樣性研究所，該所11月13日寄送檢體，該檢體經農業部獸醫研究所11月17日確診為狂犬病陽性。據統計國內狂犬病累計案例發生地區為10縣市99鄉鎮，案例仍以野生動物鼬獾為主。防檢署呼籲民眾如發現死亡野生動物，應通知所在地動物防疫機關（https://www.aphia.gov.tw/ws.php?id=11004），切勿自行處理。

廣告 廣告

防檢署說明，自102年迄114年11月17日止，共檢測野生動物、犬、貓及蝙蝠有1萬6000餘件，其中陽性案例計有鼬獾1003例、白鼻心10例、黃喉貂1例、遭鼬獾咬傷後隔離觀察之幼犬1例及錢鼠1例，共計1016件確診感染狂犬病，其餘皆未檢出狂犬病。

防檢署再次呼籲民眾要遵守「二不一要」原則，不要棄養寵物、不要接觸及捕捉野生動物、要每年帶家中犬貓及人工飼養食肉目動物施打狂犬病疫苗，即可避免狂犬病在人畜間傳播，違者可依動物傳染病防治條例處新台幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。另民眾如不慎遭野生動物或遊蕩犬貓抓咬傷，請以肥皂及大量清水沖洗傷口15分鐘，再以優碘或70%酒精消毒後儘速就醫，並通報所在地動物防疫機關處置。

更多三立新聞網報導

雞排沒完沒了？台大學生會喊「目標500份」不跑路 換取條件曝光

全球首例！台灣學生「赴美留學免托福」 可申請4所名校

教育機構爆欠薪！講師一年多沒領薪水 學生15萬遊學團錢退不回

苗栗竹南連3震！伴地鳴上下搖 氣象署揭「超有感原因」

