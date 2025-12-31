寵物放養難阻絕 野保團體批：等出事才開罰

立法院經濟委員會今（31）日進行動物保護法部分條文修正審查，然而野保團體發現，僅2名立委針對「放養管制」提出實質修法，但放養釀成的問題已成為公共安全威脅。 （示意圖:shutterstock/達志）

立法院經濟委員會今（31）日進行動物保護法部分條文修正審查，然而野保團體發現，僅2名立委針對「放養管制」提出實質修法，但放養釀成的問題已成為公共安全威脅，甚至年末最後一周又發生兩起遊蕩動物衍生的車禍事件，呼籲政府不應總是在發生事故後亡羊補牢，應回歸飼主責任、公共風險預防與動物福利管理。

為野生動物而走行動聯盟說明，遊蕩動物的組成包含流浪動物與放養動物，而早在民國87年，《動物保護法》即已明定，寵物出入公共場所或公眾得出入之場所時，應由飼主陪同，但近30年過去，放養情形仍屢見不鮮，讓因放養動物造成的「可避免事故」一再上演。

聯盟提到，除了《動物保護法》外，《道路交通管理處罰條例》亦規定，疏縱動物妨害交通安全者，可依法裁罰，但檢視過往執法紀錄，《動物保護法》裁罰案件明顯集中於少數縣市，雙北地區案件更合計占全國案件數的一半，2024年全國總計635件，新北市開罰167件、台北市開罰151件。

另一方面，依《道路交通管理處罰條例》裁罰「疏縱動物妨害交通」的案件，則在各縣市間相對平均分布，以2024年為例：台北市開罰4件、新北市28件、台南市31件、屏東縣30件。

聯盟表示，裁罰紀錄反映政府對放養行為，往往是「出了事才處理」，也就是說，通常要等到放養犬貓已經造成車禍後，才藉由《道路交通管理處罰條例》追究責任，而不是針對已經明確違反《動物保護法》的放養行為進行介入，而出事才開罰的後果，就是可能為時已晚，讓民眾與動物的生命安全為此付出代價。

聯盟補充，當前的執法現況正在引導社會錯誤認定：只要尚未發生車禍、尚未咬傷人、尚未造成農損或野生動物死亡，放養家犬、家貓的行為就可以被容忍。

聯盟強調，放養管制不應總是在發生事故後亡羊補牢，應回歸《動物保護法》的核心精神，飼主責任、公共風險預防與動物福利管理，然而，今日即將審查的法案中，僅有兩位立法委員的提案實質涉及「放養管制」，顯然該議題在本次會期中尚未獲得足夠重視。

