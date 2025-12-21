寵物殯葬園區舉辦已故寵物耶誕祈禱晚會 同為張文事件罹難者、傷者祈福

陶花源寵物殯葬園區董事長賴立竹（中）與牧師等人一同為張文隨機攻擊事件罹難者默哀。（陶花源寵物殯葬園區提供）

20日晚間，中壢陶花源寵物殯葬園區首次舉辦針對已故寵物「2025陶花源寵物聖誕祈禱晚會」，特地邀請牧師祝禱，及知名藝人小優擔任主持人，用詩歌、音樂及燈光、鮮花，來追思過去已故寵物寶貝。因19日剛發生台北車站、中山捷運站隨機攻擊事件，牧師帶領來賓及參加家屬，一同為不幸罹難及受傷被害人祈禱，展現愛的祈禱與祝福的力量，願不幸罹難者可以安息，受傷被害人能早日康復，社會安全能儘早補破網。

陶花源董事長賴立竹表示，這是一個有愛的寵物殯葬園區，會舉辦寵物耶誕祈禱晚會，是因過去其他的寵物殯葬園區，都只舉辦屬於佛教大型法會活動，邀請家人來參加及為已故寵物助唸佛經，但往往忽略天主教及基督教的家人，為尊重信仰，特別舉辦全台有史以來第一場寵物耶誕祈禱晚會，讓家人能透過詩歌、音樂及燈光、鮮花，來追思已故寵物寶貝。

陶花源寵物殯葬園區舉辦「2025陶花源寵物聖誕祈禱晚會」，邀請牧師祝禱，及知名藝人小優擔任主持人。（陶花源寵物殯葬園區提供）

主持人小優說，因為本身也非常喜歡寵物，家中也飼養了一隻貓咪，就像家人一樣，所有喜怒哀樂都會與牠分享，所以相信寵物離世之後，牠可感受到主人的思念之情。此次獲邀擔任晚會主持人，希望協助家人們傳遞愛和想念，讓在天家的寵物寶貝們，都能接受到祈禱及祝福，將愛永遠傳遞下去。

賴立竹也說，19日發生北車、中山捷運站隨機攻擊事件，造成許多民眾的不幸事件，邀請牧師帶領現場來賓為19日事件罹難民眾默哀1分鐘，也為受傷的民眾祈禱，希望逝者安息，傷者早日康復。願處處都有愛，不管是對社會的大愛或是寵物個人的愛，都能讓台灣充滿祥和、平安，在平安夜前夕，祝福大家事事如意，闔家安康。

