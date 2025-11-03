寵物殯葬自治條例 本月送審

新北市議會3日市政總質詢，民進黨議員針對公立動物醫院與殯葬問題、寵物長照及動物保險等議題質詢市長侯友宜（二排左四）。（張鎧乙攝）

新北市議會3日市政總質詢，民進黨議員聚焦動保議題，針對公立動物醫院與殯葬問題、寵物長照及動物保險等質詢市長侯友宜，要求市府加速成立動物醫院與合法動物生命園區。侯友宜回應，毛小孩是家人，應「走得有尊嚴、醫得安心」，市府已完成《寵物殯葬自治條例》草案，預計11月送市政會議審議，並持續推動新店「寵物醫療園區」。

議員李倩萍指出，新北市犬貓登記數超過36萬隻，全台第一，卻連公立動物醫院影子都沒有。她批評三峽白雞段計畫歷經4次修正仍停滯，獸醫人力編制38人、實際僅26人，「防疫與醫療兩頭燒」。

侯友宜表示，原規畫在三峽設立的公立動物醫院，因非都市土地受限遭退回，目前改在新店推動「寵物醫療園區」，並將請動保處與獸醫師公會合作制定價格指標，讓獸醫收費透明化。他也幽默提到親身經驗，「我們家有狗，小孩養的青蛙生病，看1次醫生要3000元，比人看病還貴！」強調「要讓飼主知道行情，也讓業者有公信力」。

議員張維倩指出，新北合法寄宿業者雖有363家，但違法寄宿、美容兼住宿亂象十分普遍，動保處人力編制僅60人，難以落實稽查，要求公開違規名單，並設立「動物消保官」，同時，針對「貓咖啡」、「犬隻互動餐廳」等展演場所，多以餐飲業名義規避法規，呼籲全面清查。

議員李余典批評TNVR政策不完整，流浪犬貓滿街、攻擊事件頻傳，要求市府公開3年TNVR執行數據，並建立回置風險評估制度。

議員翁震州指出，新北市目前無合法公立生命園區，25家民間業者多不符土地規定，全國僅桃園擁有合法園區「寵愛一生」，新北卻仍在規畫階段。侯友宜表示，市府已完成《寵物殯葬自治條例》草案，將規範殯葬程序、收費透明與業者資格，「希望讓業者有法可循、飼主有尊嚴的選擇」。

農業局長諶錫輝補充，目前已有15家業者申請、5家通過農業部審查，其中1家即將完成水保、土地變更程序，2家正在聯合審查，另2家位於淡水與三芝遭地方反對。他強調，中和動物之家生命園區提供樹葬與撒葬服務，未來將持續優化。