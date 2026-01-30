寵物溝通怎麼學？寵物溝通課程推薦教你創業

【商家指南推廣專題】

現今，越來越多人開始思考如何把「愛動物」變成一份長期職業，對於想轉職、斜槓或創業的人來說，有制度、能驗證的寵物溝通訓練管道就是個好選擇。今天身為寵物溝通課程推薦品牌的寵物溝通師Luna，將告訴你「寵物溝通怎麼學」，並帶給你寵物溝通課程重點。

寵物溝通怎麼學？

多數人常以為只要「有靈感」就能上手，但實際上，成為專業溝通師需修行與訓練並行，除了訓練感知力，還需要清楚的邏輯架構，懂得釐清訊息來源、分辨情緒與事實，並轉化為飼主聽得懂、做得到的具體建議。寵物溝通學習歷程通常包含：請道長來教課、業力矯正課程，協助達到破我執、通絡、練炁，以及打通任督二脈、打通小周天等項目，整體過程更接近一門專業技術的養成，當落實前述技能後，就能成為寵物溝通師。

誰適合從事寵物溝通？

這門專業特別適合已在寵物產業工作的美容師、照護員、訓練師與營養顧問，對身心靈與能量工作有興趣、想把感知能力與服務結合的人，以及對毛孩有深厚情感、願意投入時間練習的新手。如果你正處在職涯轉折點，心中常浮現「寵物溝通怎麼學？學會後能成為職業嗎？」的疑問，那麼不妨嘗試看看寵物溝通師Luna的寵物溝通課程。

寵物溝通師Luna的培訓特色

「寵物溝通師Luna」是結合道教心法與理性架構的培訓體系，創辦人Luna畢業於台北醫學大學保健營養學系，將醫學背景融入教學，並邀請行為訓練師、營養師與獸醫師共同授課，形成「靈性通感、專業理論」兼具的完整系統。

課程以道教正規儀軌為起點，學員在初期會進行「過功」與「上表天庭」，在有師承、有守護的架構下開發感知力，搭配靜坐、練炁、通絡與破我執等修行，提升意識穩定度；接續再以行為學、營養學與基礎獸醫邏輯為輔的訓練，讓學員在實際面對個案時，能用清晰的邏輯以及靈能分析問題，而非停留在直覺判斷。

Luna是台灣第一位長期以直播形式公開寵物溝通的講師，透過公開驗證累積超過3000個服務案例，並在2025年10月前，已培育出20多位具系統化溝通能力的學生。令人印象深刻的案例包括在溝通時同步感到腹痛，提醒飼主檢查後發現狗狗罹患子宮蓄膿；或者從「亂尿尿」的貓咪身上讀到因紙箱被丟棄的不安感，進而協助飼主透過環境調整解決問題。

從「麻瓜」到專業溝通師

在Luna的課堂上，多數學員一開始自稱是「麻瓜」，既沒有特別的靈感，也懷疑自己是否真的能做到寵物溝通，因此課程前期她並不急著要大家開口「對話」，而是先帶領學員靜坐與練炁，學習視覺、觸覺、嗅覺、聽覺、味覺、心覺等六感與情緒變化，再慢慢練習與動物建立連結，進入驗證階段後，學員會與陌生飼主與陌生動物進行測試，當他們第一次準確描述出動物的個性、喜好或身體不適時，也從中獲得滿滿的成就感。

如果你正在尋找寵物溝通課程推薦品牌，想知道「寵物溝通怎麼學」，寵物溝通師Luna以道為本、以科為用，整合道教修行、行為學、營養學與獸醫觀點，同步鍛鍊學員的感知力與邏輯力，引導他們用覺察與專業，為飼主與毛孩帶來更穩定、和諧的生活。

