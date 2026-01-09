寵物犬遭處置引爆衝突！她不滿寵物遭安樂死 持刀重傷分居丈夫

英國諾福克郡發生家庭暴力事件，克萊兒因不滿愛犬被安樂死，持刀刺傷分居丈夫。（示意圖／Pixabay）

英國諾福克郡（Norfolk）日前發生一起家庭衝突事件。一名64歲女子克萊兒（Claire Bridger）因不滿分居丈夫擅自將她收養的寵物犬安樂死，情緒失控下持刀刺傷對方，導致丈夫胸腹重傷，命危送醫。

根據《每日郵報》（Daily Mail）報導，這起事件發生於2023年7月17日晚上，克萊兒與結婚40年的丈夫布里奇（Keith Bridger）已處於分居狀態。當天，她前往丈夫位於塔弗勒姆（Taverham）的住處討論贍養費事宜，卻意外得知她心愛的狗已被送去安樂死，情緒當場失控，持刀襲擊丈夫。

廣告 廣告

警方抵達現場後，發現布里奇胸部與腹部有多處刀傷，傷勢嚴重。克萊兒當時仍極為激動，向員警哭喊「他殺了我的狗」，並指控布里奇是「很可怕的人」。

調查顯示，兩人在2020年新冠疫情初期，於塔弗勒姆家中收養了一隻流浪犬，隔年又增添第二隻狗。分居後，狗由布里奇照顧。然而，他向警方表示，犬隻經常吠叫且有咬人行為，加上現居處為單人小宅，無法再飼養，雖曾嘗試為狗尋找新主人但未果，最終才決定安樂死牠們。

克萊兒出庭時神情哀傷，她坦言當天原是為了討論財務問題才上門，卻驚悉寵物被處理，憤怒與悲傷交織使她一時失控。她說，事發後一度失憶，直到鄰居出面拉開兩人才驚覺自己正壓在丈夫身上攻擊。

目前，克萊兒已承認蓄意傷人罪名，但對檢方所提謀殺未遂指控則予以否認，案件仍在審理中。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

她私密處一直好不了！內診竟見「分泌物冒泡＋活蟲」 男友偷吃恐藏破口

兒想挖礦德州爸按照Siri指令 全家找到2.09克拉鑽石！獲官方認證

顧客喝高順手牽GG！老字號餐廳「鎮店之寶」遭竊 老闆崩潰：只想找回