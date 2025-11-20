寵物狗慘遭熊襲內臟被吃光！獸醫曝恐怖習性

▲日本已經傳出多起家中飼養的柴犬遭熊襲擊、叼走的事件。合成圖。（示意圖／Pixabay）

[NOWnews今日新聞] 日本持續傳出野熊出沒，熊害已經不只威脅人類，連野鹿都成為熊的美食。而各地也都傳出有寵物狗被熊襲，臟器外露慘死。獸醫指出，熊隻為冬眠需要有效率的儲備熱量，狗的內臟營養價值高、柔軟，熊出於捕食習性，才會食用。

日本秋田朝日放送報導，秋田縣五城目町17日有一名狗主人發現，自家的拉布拉多慘死在狗窩旁邊，遇害狗狗是一隻8歲的拉布拉多母犬，體長約70公分，腹部有多處咬傷，左腿也有咬痕，四肢雖然還在，但腸子等臟器外露，內臟都被吃掉，死相相當悽慘。犬隻遺體附近發現有熊糞、血掌印，因此警方推斷是遭遇熊襲，從熊掌大小推斷，熊的體長超過1.2公尺。事發地點是位於登山步道附近的村莊，周邊經常熊出沒的通報。此前，10月30日大館市就有柴犬被狗攻擊，11月11日秋田也有另一起柴犬被熊襲擊的事件。

獸醫石井萬壽美撰文解釋，熊襲擊犬隻的行為，符合熊的捕食習性，因為熊為了冬眠需要有效率的攝取熱量，因此，牠們會優先選擇柔軟、易消化且營養豐富的脂肪和內臟，尤其是「肝臟」和「腸系膜」，這兩個器官能為熊迅速提供熱量，因此熊會優先選擇這些部位。

且由於熊是獨居動物，很容易被偷走食物，因此牠們會優先吃掉營養豐富的內臟部位，留下肌肉等需要更長時間消化的部位。此外，野生熊隻將犬隻視為體型相對較小、難以反抗的獵物。這種行為是熊在野外生存的自然本能，熊絕不會故意針對犬隻攻擊。

獸醫也提醒，雖然寵物主人會感到害怕，但了解熊的行為並採取措施保護愛犬至關重要，尤其在秋冬季節，更應該把狗狗留在室內。

此外，在日本盛岡縣停車場也再次發現野熊蹤跡，雖經圍捕麻醉後無人傷亡，但有當地獵人發現，山中食物短缺問題嚴重，野熊不僅攻擊人類，更開始捕食野鹿，被捕獲的熊腹中含有大量鹿屍，熊攻擊並吃成年的鹿是他從未見過的狀況。

