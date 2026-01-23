寵物用品集團偷排廢水遭罰！網友討論竟挨告「結果曝光」

即時中心／林韋慈報導

「自力耕生股份有限公司」旗下的牧羊人集團，擁有汪喵星球、怪獸部落、HeroMama、超凝小姐等近十個品牌，為台灣規模最大的寵物食品品牌集團。創辦人孫宗德經營自媒體曝光度高，近來卻遭網友指控公司涉有排放廢水惡習，並且引用公開資訊討論卻被提告，引發外界關注。

汪喵星球爭議頻傳，2024年10月4日，桃園市環保局稽查發現，自力耕生位於桃園的工廠，將清洗作業產生的廢水經由廠內排水溝排入道路側溝，進而流入水體，造成污染，違反《水污染防治法》，後續依法裁罰6萬7500元。由於該公司新竹廠自2020年起即屢傳排廢水紀錄，此案也再度引發網路討論。

對此，自力耕生股份有限公司提出訴願並喊冤，強調已投入完善廢水處理系統，設置21道淨化程序，並於2022年2月取得ISO 22000（食品安全管理）及ISO 14001（環境管理）雙認證，號稱為台灣首家取得雙認證的寵物食品工廠。公司也表示，廠區已將處理後廢水打造為生態魚池，並自2023年起開放民眾參觀製程。

不過，環境部於2025年4月30日駁回該案訴願。訴願決定書指出，2024年10月4日的稽查紀錄已明確記載，廠區側溝持續流出白色泡沫廢水，進廠查察後確認為人員清洗橘色桶槽時，將含清潔劑的清洗廢水排入排水溝所致，現場並附有採證照片，稽查過程與時間也經廠方人員簽名確認。

決定書也提到，自力耕生於2024年10月23日及2025年3月19日提交的意見書中，自承橘色桶槽內廢水係清洗油污包裝物所產生，該廢水屬《水污染防治法施行細則》第13條之2所定義的「其他污染物」。於業者主張違規地點不在公司廠區內，環境部則依水污染防治許可證、廠區簡圖及排水流向示意圖查證，確認違規行為確實發生於公司廠區內。

訴願遭駁回後，自力耕生股份有限公司（汪喵星球）再度透過委任律師發布聲明，對裁定結果表達遺憾，並表示將研議提起行政訴訟，以釐清事實、捍衛權益，同時邀請社會大眾申請參觀工廠，接受外界監督。

然而，近日有網友公開不起訴處分書，指出自己僅引用政府公開資料討論環保議題，卻遭汪喵星球提告妨害名譽。此外，也有網友指稱，自2020年起，汪喵星球新竹工廠在產能提升並升級污水處理設備後，仍多次出現放流水不合格情形，甚至疑似透過暗管排放至灌溉區，造成魚群死亡。另有消費者反映，其生產的罐頭食品曾出現異物，導致寵物送醫，雖客服承諾處理，但問題長期未獲根本改善。

汪喵星球排放廢水汙染環境遭罰。（圖／擷取自透明足跡）













汪喵集團從2021年就開始處理工廠廢水爭議。（圖／擷取自汪喵星球官網）

