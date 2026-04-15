寵物用藥新制喊卡！農業部證實：確認就會對外公告

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[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

農業部防檢署長杜麗華今(4/15)證實，在內部討論後，有關動物用藥新制，將朝向註銷目前的管理辦法來進行，日後再提供新版本，以不增加飼主負擔為原則，並維持多元供藥管道。

防檢署長杜麗華今證實，動物新藥新制將喊卡，示意圖，與本次新聞無關。

杜麗華上午出席立院衛環委員會專案報告時表示，農業部已收集各界建議，有關寵物用藥新制的最新處理程序，朝向核可制改為公告制，包括目前已公告及預告中共計732項藥品。

杜麗華指出，過去人用藥品轉為動保用藥，因為標籤程序複雜，讓藥商卻步，因此針對貼標問題，農業部刻正研議用「戳章」取代等彈性作為，並朝向鬆綁方向研議。

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杜麗華說，人用藥流向動保用藥後，不能再回流人用藥，後續的監管機制需要同步建立，但重點是確保民眾取得藥品的便利性與權益，農業部的目標很清楚，以不增加飼主負擔為原則，並維持多元供藥管道。

國民黨立委陳菁徽在質詢時追問，註銷時間需要多久？杜麗華說，應該是這兩天，因為昨天有再召開相關會議，無論是行政院或是部長都相當重視，大致已定案，待確認註銷公文的文稿內容後，即可對外公告。至於新的管理辦法，會蒐集各界意見處理。

民進黨立委劉建國質詢時批評，前面捅了這麼大了簍子，現在部內會議又以舉手表決方式延期，還要另訂辦法，說法卻是時空背景不同，農業部也沒有回應是否跟衛福部溝通更順暢。

杜麗華說，這幾天就會拍板定案註銷，也會對外公告，相關辦法不會實施，也不會有原先的實務問題，包括夜間、飼主自行到藥局購買一次性、一支性的束縛或標籤、氧氣筒供應的問題，都可解決。

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