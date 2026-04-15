寵物用藥新制爭議多 農業部：將註銷、另推新辦法

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

（中央社記者沈佩瑤台北15日電）原訂今年7月上路的動物用藥新制配套不足引起爭議，農業部日前表決通過暫緩實施，將註銷、另訂新辦法。多名立委今天質疑做法粗糙，要求一年內完成管理辦法、建置更周全系統。

農業部動植物防疫檢疫署10日下午邀集衛生福利部食品藥物管理署、藥師公會、獸醫師公會等單位，召開研商「人用藥品用於犬貓及非經濟動物之使用管理辦法」修正草案會議，面對與會者要明確結果，農業部次長杜文珍喊出「舉手表決吧！」通過新制暫緩。

廣告 廣告

今天上午立法院社會福利及衛生環境委員會中，衛福部長石崇良、防檢署長杜麗華等官員輪番就寵物用藥新制等議題進行專題報告並備詢，多名立委聚焦最新處理進度及程序。

杜麗華答詢時透露，寵物用藥新制正在註銷程序中，順利的話「這一兩天就會公告」，將另訂新辦法。民主進步黨立法委員劉建國聞言直呼「我聽不懂！」哪有一個辦法經過2年的洗禮、討論，「次長用舉手表決宣布延期，如今說要註銷？處理方式是如此粗糙！」

劉建國並質疑，「你們先是延期，現在又變成註銷，毛爸毛媽、獸醫師、藥師如何信賴你們另訂的新法？」

杜麗華稱「時空背景不同」，考量務實推動，必須確保藥品流向管控不失控，目前701項藥品中僅少部分完成登錄，若匆促上路將導致資訊斷鏈，因此決定這幾天完成註銷程序，並朝向研擬更妥適辦法的方向邁進。

國民黨立委王育敏關心註銷後是否會出現用藥缺口。石崇良說明，目前依「動物保護法」規定，當動物用藥不足時，可暫由人用藥品替代，藥品供應不會有障礙；新辦法的重點在於「安全與流向管理」，過去人藥轉動物用的登錄程序較為繁瑣，未來將朝簡化程序、加強輔導方向處理。

衛福部食藥署長姜至剛補充說明，短期內會透過藥商運銷紀錄確保供應穩定，中長期則需由農業部建置完整系統，與食藥署的藥品追蹤系統勾稽，以達成流向與使用端的精確管理。

王育敏具體要求一年內完成從登錄到流向管理的完整法治建置與系統重置，以符合社會期待。杜麗華回應，農業部、衛福部雙部長層級已有初步共識，會快速處理。

鑑於寵物生病缺藥醫，「人用藥品用於犬貓及非經濟動物之使用管理辦法」原計7月上路，希望合法化管理，避免濫用，配套規定正面表列701項人藥須先經藥商登錄方可供動物用，但登錄進度不到3成，令獸醫界、飼主及動保團體擔心毛小孩醫療斷鏈；變通方式是持獸醫購藥證明找藥房配藥再給獸醫用藥，也未考慮夜間及緊急需求。（編輯：陳清芳）1150415