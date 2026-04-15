寵物用藥新制轉彎！防檢署稱「註銷另立新法」 立委轟處理方式粗糙

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

劉建國怒批，農業部對於人用藥品提供寵物使用的法規處理方式粗糙，難以讓飼主、獸醫、藥師難以信賴。(記者林志怡攝)

〔記者林志怡／台北報導〕農業部原訂於7月上路的寵物用藥新制引起民怨，農業部上週會議表決決定暫緩實施。今日農業部防檢署長杜麗華指出，將以「註銷即將上路的辦法，改立新規替代」方式處理，但立委怒批農業部對於法規的處理方式粗糙，且2年緩衝期間行政怠惰，讓相關團體無法信任，甚至導致專業團體間互相敵對。

農業部2年前訂定「人用藥品用於犬貓及非經濟動物使用管理辦法」，並給予緩衝期，相關寵物用藥新制原訂於今年7月上路，但藥廠登錄動保用藥品進度緩慢，若新制如期上路，恐衝擊第一線寵物用藥，農業部因此於4月10日召開會議討論，最終以「投票表決」方式決定「延後實施」。

廣告 廣告

立法院衛環委員會今日邀請農業部、衛福部等相關部會說明配套措施，國民黨立委陳菁徽詢問農業部暫緩時間規劃。杜麗華回應，「更新的版本是將辦法註銷，改以更確切實際的內容、辦法，在合乎法規位階的情況下做替代」，且處理方式「大概都已經定案了」，近2天就可以對外公告。

民進黨立委劉建國追問農業部註銷法規規劃時程，杜麗華強調，農業部近期就會完成公告程序，「我們速度相當快」，但劉建國怒批，要是農業部速度夠快，就不會搞到緩衝2年迄今還有這麼大的爭論，「你們先是延期，現在又變成註銷，毛爸毛媽、獸醫師、藥師如何信賴你們另訂的新法！」

「我真的聽不懂，怎麼有政府面對這種事情處理方式如此粗糙？」劉建國質疑，法規經過3次預告、2年緩衝，原訂今年7月1日上路，卻經一場會議、與會者舉手表決就倉促決定延期，如今又說要直接註銷、另訂新法，農業部規劃何時提出草案？但杜麗華並未回應，經多位立委追問僅表示會以最快速度處理。

國民黨立委廖偉翔則直言，相關規範討論迄今已逾10年，農業部在相關制度推動可說是「行政怠惰」、「行政無能」，這次事件引起諸多問題，不只飼主不安，民間也有陳情反應，原規劃邀請獸醫師、藥師等相關團體共同舉辦寵物嘉年華，經過這次爭議，團體間合作出現裂痕，甚至「變成敵人」。

國民黨立委王育敏追問，新法實施前的空窗期，如何確保相關動物用藥安全？對此食藥署長姜至剛說明，短期用藥追蹤與管理可以透過運銷紀錄核對，但中長期仍需要有妥適的資訊平台，食藥署現在就可以掌握藥商、中盤商的出貨狀況，至於農業部則要從使用端進行鉤稽；杜麗華表示，使用端的管理系統建立原預估需1年半的時間，但會盡力縮短時間，在1年內完成。

【看原文連結】

更多自由時報報導

自由觀點》無藥可救毛小孩 用藥新制急轉彎

「媽祖要進來」！粉紅超跑敲門 員林「中華賓士」竟沒人應門

明變天！桃園以北轉雨 下一波轉溼涼時間曝光

上野烤肉飯內壢店出包！ 桃市衛生局接獲61人疑似食品中毒

