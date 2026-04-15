寵物用藥新制近日將註銷 防檢署：再提新法 建置對接系統

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針對近日引發爭議的寵物用藥新制，農業部防檢署長杜麗華今天(15日)表示，這兩天就會公告註銷，並重新訂出辦法，防檢署也將建置獸醫院藥物流向管理系統，與食藥署對接，力拚1年內完成。

衛福部與農業部制定寵物用藥新制原訂今年7月1日上路，要求藥商需將人用藥品申請為動保用藥，才可提供獸醫院與獸醫使用，否則需由民眾自行至藥局購買。因飼主及獸醫界強烈反彈，農業部4月10日召開研商會，決議暫緩實施新制。

立法院衛環委員會15日安排衛福部、農業部專題報告寵物用藥新制，衛福部長石崇良表示，此事起源於2013年的一起檢舉案，衛福部與農業部經過多次討論，於2024年訂出管理辦法，但各界直到最近才反映，令他訝異，但兩部會仍及時因應，以回應第一線的需求。

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農業部防檢署署長杜麗華則指出，農業部這2天便會公告註銷新制，並重新訂出更周全、貼切且合乎法規位階的辦法，已公告的701項動保藥品也將由原先的藥商登錄制改為公告制，以快速處理相關問題。

至於動物使用人用藥品的流向問題，衛福部食藥署長姜至剛指出，相關藥品可從食藥署藥品追蹤系統掌握藥商出貨情況，但在使用端部分，則須與獸醫院資訊系統進行勾稽，才能確保藥品流向。

杜麗華表示，農業部將新建藥品追蹤系統與食藥署對接，以掌握獸醫院的藥品購買紀錄與流向管控，而701項動保藥品涉及1萬多張藥證，「可能爆量」，因此還需花費一點時間，將力拚在1年內完成系統對接。她說：『(原音)因為這個還是回到基層，以基層來講，他現在所有的系統要重置，其實真的要花時間，原來他們的評估是希望1年半，把整個系統嫁接，因為除了食藥署，還有疾管署的都要嫁接，還有新制，我想我們會盡量縮短，假設順暢的話，我覺得再縮短。(立委王育敏：1年內？)對，如果可以的話，我們再把這個系統趕快對接，然後越早完成，我們越早宣告。』

此外，農業部與衛福部在會中也針對修法持不同看法，杜麗華指出，針對人用藥品轉為動物用藥，若能克服「藥事法」第50條有關藥物販賣製造的規定便可解決。不過，石崇良強調，藥事法是規範人用藥品管理，動物使用人藥回歸「動物保護法」修訂即可解套，沒有必要修正「藥事法」，否則恐邏輯錯亂。