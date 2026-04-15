寵物用藥新制遭指配套不足 防檢署將重擬管理辦法

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原定今（2026）年7月上路的寵物用藥新制，引發動保團體及飼主們憂心配套不足，可能導致毛小孩醫療斷鏈，上週五前往農業部防檢署抗議，後來防檢署決議暫緩實施；沒想到防檢署長杜麗華15日在立法院證實，該辦法將直接註銷，遭朝野立委輪番砲轟決策過程太草率。

國民黨立委陳菁徽提問，「裡面你們是壓暫緩多久？」

農業部防檢署長杜麗華說明，「這個現在是逐一針對這個問題來做討論，那現在有一個更新的版本就是，這個的辦法直接用註銷。」

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民進黨立委劉建國認為，「哪有一個行政機關主責機關訂的辦法經過2年的洗禮、2年的討論、2年的多方這樣接觸，最終最終最終要把它廢掉。」

防檢署表示，2024年2月26日發布《人用藥品用於犬貓及非經濟動物之使用管理辦法》，讓獸醫師在一定條件下合法使用人用藥品，並建立藥品流向管理機制，但近期陸續接獲外界意見，實務上在急診、深夜或偏鄉，需使用醫用氣體及注射器等特定藥品，恐取藥不便，延誤動物救治，因此決議註銷該辦法。

但立法院民眾黨團則是批評，防檢署在兩年緩衝期間沒有積極輔導藥商完成登錄，怠惰失職。

立法院民眾黨團幹事長邱慧洳質疑，「這個新制被斷頭的這麼的匆促，一定是它其中的規定非常的不完善，漠視了獸醫的用藥權，漠視了毛小孩的健康權。」

杜麗華說回應，「在所有的配套措施沒有到位、溝通沒有充分前，絕對不會匆促上路。」

防檢署強調，為解決動物保護藥品登錄不足問題，將核准登錄制改為公告制，由農業部主動公告獸醫可使用之人類藥品清單701項，免除個案申請程序，另外也增加藥局寄存備藥機制，供獸醫師診療即時使用，未來會重新擬定新的管理辦法，但目前沒有時程表。

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