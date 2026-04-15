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寵物用藥新制「直接註銷」！防檢署長證實
[NOWNEWS今日新聞] 寵物用藥新制引發各界議論。農業部防檢署10日召集衛福部、藥師公會、獸醫師等單位召開會議，決議將新制暫緩上路，更說將公告制改為登錄制等。但今（15）日防檢署在立法院證實，相關修正草案將註銷，且待程序完成，近日會公告。
農業部防檢署10日下午召開會議，討論「人用藥品用於犬貓及非經濟動物之使用管理辦法」修正草案會議，會後舉手表決將修正草案暫緩上路，且決議將原先的公告制改為登錄制、可雙軌購藥。
但今日防檢署署長杜麗華出席立法院衛環委員會就相關議題進行專案報告，被問到寵物用藥新制的最新處理進度及程序。她回應，目前逐一針對問題討論，但有更新的版本是「直接註銷」，並用更切實實際內容、辦法及合乎法規的位階替代。
國民黨立委陳菁徽質問，註銷時間需要多久。杜麗華則說，約在這2天，因為昨日再召開相關會議，無論是行政院或雙部會的部長都相當重視此事，大概都已經定案，目前針對註銷公文的文稿內容，待雙方確認即可對外公告。
至於新的管理辦法，杜麗華表示，會蒐集各界意見處理。
民進黨立委劉建國則怒批，前面捅了窟窿這麼大，又以舉手表決方式予以延期，接著還說要另訂新辦法，如今說因為時空背景不同，會把原本辦法註銷，但並沒有回應是否會與衛福部溝通更順暢。
劉建國質問，註銷時間是什麼時候？杜麗華回應，對各界呼應最重要的期待，可以快速處理，這幾天會拍板定案註銷，也會對外界公告，換言之，相關辦法不會實施，也不會有原先的實務問題。包括夜間、飼主要自行到藥局購買一次性、一支性的束縛，或標籤、氧氣筒供應問題，都可以獲得解決。
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