寵物盛會「2025台北貓展」 寵物展百家品牌二折起
（記者卓羽榛臺北報導）年末最大、最受矚目的寵物盛會「2025上聯台北國際寵物用品博覽會(冬季展) 2025台北貓展」即將在12月5日至8日南港展覽二館盛大登場！本次集結Tapazo、毛孩時代、嬌寵醫生、go!、now、HeroMama、法米納、素力高Solid gold、AIRBUGGY、超凝小姐等百家品牌，從人氣飼料、保健品、寵物衣物、到外出推車全面祭出清倉折扣，為毛爸媽打造一場一站購足、驚喜滿載的歲末採購盛事。
不囤會後悔！寵物展年末清倉破盤價 飼主搶補半年份必需品
年終將近，不少家庭開始為毛孩準備新年的必需品，而面對近年通膨帶來的生活壓力，飼料、貓砂、清潔用品與保健品等高消耗性商品，更成為飼主每月無法避免的固定開銷。為減輕飼主負擔，今年寵物用品展推出「年末清倉補貨」主題，集結眾多品牌推出破盤優惠，形成一波強勁的「年末囤貨潮」。如：統一毛孩生活館則推出指定時段，寶多福機能系列600g飼料，能以銅板價新台幣99元帶回家；NiceU毛樂趣帶來除臭永續稻殼豆腐貓砂(12袋入) 現打六折優惠780元（原價1,280元）；蹦蹦跳推出口臭立除，潔牙指套（40入/包）展場價299元（原價480元）等，買到賺到。
氣溫驟降催出暖冬商機 寵物保暖與聖誕節慶零食一次買全
而正逢歲末聖誕節前夕，寵物展場更順勢推出「暖冬寵物補給」主題，吸引大廠商帶來既保暖又有節慶氣氛的商品。像是「姆吉無穀鮮肉貓餐包」推出的聖誕禮盒組，以節慶限定包裝搭配高含肉、無穀配方，成為許多貓奴準備給毛孩的「聖誕大餐」首選；在冬季保暖服飾部分，知名品牌Pawfect Pets、坐下等等、Puppy Gallery、Bluebulous、安弟家、格雷寵物等，也帶來多款功能性與時尚兼具的冬季保暖衣物。另外，來自韓國的手工寵物品牌HOZI，秋冬推出全新童子軍風格系列商品，在保有童趣的同時，也兼顧保暖；另台灣製作的毛孩機能服品牌Wagroovy時毛小孩，也將有防潑水跑跑衣、舒柔比比衣、高領保暖衣等新品限量首發，主打無論晴天雨天，每天都有適合出門散步的穿搭。
展場業者指出，今年冬季保暖商品詢問度明顯上升，不少飼主更表示要趁展場一次準備好毛孩整個冬季的衣物與聖誕禮物，讓這波冷冬也能成為毛孩最溫暖、最有儀式感的季節。
年末寵物展史上最多福袋齊發！16家品牌限量搶購熱潮破表
年末將至，各大寵物品牌也祭出最吸睛的福袋搶攻飼主荷包，本次寵物展更創下歷屆之最，集結多達16家廠商推出各式限量福袋，成為展場最大亮點。像是PuriPuri寵物領巾，消費即可加購隨機福袋，展場售價199元，每日限量30袋；聯合東方推出德國Vitakraft零食福袋，原價450元，展場特價199元，每日限量50組；人氣品牌HeroMama的寵物展限定福袋，原價1,111元，現場只要599元，每日限量50份；而毛鼻子超級福袋更是超值，原價2,999元，展場特價1,399元，每日僅5個；「喜樂寵宴」貓/狗福袋展場價199元(內含最高價值699元商品)，打2.8折的價值相當優惠。
主辦單位表示，這次福袋不僅數量最多、種類最齊全，更是年末飼主一次補足毛孩零食、玩具與小物的最佳機會，也將吸引許多飼主一早排隊搶購，現場氣氛熱烈、搶手程度超過以往任何一次寵物展。
其他人也在看
花64元中千萬！小7、全家、全聯發票開出5張千萬大獎 獎落台北桃園與花蓮
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導今年9、10月期統一發票在昨（25）日揭曉，本期7-ELEVEN、全家便利商店與全聯共開出5張千萬大獎；其中，台北有民眾只花64元...FTNN新聞網 ・ 8 小時前
國際牌品牌日 | 指定商品 86 折 + 送豪禮！家電汰舊換新最高回饋$5,000，必買清單一次看
你是不是也到了年末該換機卻不知道從哪台開始？冰箱越來越吵、洗衣機洗不乾淨、電視畫質早就跟不上現在的水準？別擔心！Panasonic 國際牌品牌日 11/26 強勢登場，一次幫你從客廳升級到廚房，打造全新的智慧生活！Yahoo好好買 ・ 16 小時前
感恩節大放送！星巴克「連4天」買一送一爽喝
星巴克為迎接感恩節檔期祭出連續優惠！今、明兩天透過外送平台購買指定飲品，即可享買一送一，其中一杯由星巴克免費招待。緊接著11月27日、11月28日登場的「好友分享日」，到門市購買兩杯大杯（含）以上的同口味飲料，同樣可獲得第二杯免費優惠。中天新聞網 ・ 1 天前
快訊／7-11開出9組發票大獎！他花64元買飲料爽中千萬 門市曝光
114年9-10月期統一發票開獎！7-ELEVEN開出2張千萬特別獎、4張2百萬特獎、3張雲端發票專屬獎1百萬，共有9名幸運兒，其中1位超級幸運兒只花64元就中1,000萬元，200萬特獎幸運兒則只花45元！(賴俊佑)三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
全家開出兩張千萬發票！花148元買咖啡零食中獎 幸運門市曝
2025年9-10月統一發票獎號今（25）日出爐，全家便利商店共有6位幸運兒抱回大獎，開獎店舖橫跨台北、花蓮、桃園及台中。特別獎1000萬開出2組，獎落「全家」社子島店、花蓮新城嘉新店，其中一位幸運兒台視新聞網 ・ 1 天前
全聯開出1張千萬統一發票！只花85元買鮮奶 幸運門市在台北
114年9-10月期統一發票今（25）日開獎，全聯本期開出1張千萬特別獎，幸運兒在台北中正南昌門市僅花85元買鮮奶就抱走1,000萬元。本期全聯與大全聯共開出逾27萬個獎項，提醒民眾記得對獎，搞不好下一位幸運得主就是自己。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
黑五開打！ 民眾湧賣場血拚 警路邊圍拒馬防違停
台北市 / 綜合報導 黑色購物節到來，美式賣場推出超殺折扣，許多消費者一早就來報到，準備搶優惠。為了避免下午人潮增加，警方也在人行道擺上拒馬，防止違停亂像。此外，各大串流平台也跟上黑五檔期，紛紛推出超值優惠，讓民眾不僅能大肆採購商品，更能趁機訂閱享受影視娛樂。 人手一輛推車，消費者進入備戰狀態，準備大掃貨，平日上午的美式賣場，人潮絡繹不絕，通通都是衝著黑色購物節而來，但就擔心會人擠人，不少民眾特地選在上午時段來報到，民眾說：「人有比較少，我以為會很多人，結果沒有很多人，動線都滿好的。」、「我是早上來，下午我就不知道了，大家都滿守秩序就是有一點擁擠。」美式賣場推出優惠，包含家電類，電腦周邊及節慶飾品，都有超殺折扣，不過就擔心下午人潮增加，北市警方也在周圍人行道擺上拒馬，防止臨停及違停亂象，但回顧11月的購物檔期，不只有賣場，就連串流平台也不想錯失商機。11月的購物節，串流平台也加入戰局，AppleTV趁著黑五檔期，推出限時半價方案，LINE TV同樣也有5折優惠，先前雙11檔期還有，CATCHPLAY跟friDay影音推出下殺扣折，都讓串流大戰更加白熱化，不過穩坐市占率第一，用戶數過半的Netflix，似乎老神在在，沒有跟著推出優惠。行銷專家胡恒士說：「串流平台其實在前期的開發成本，都已經維持在一定的狀況，整個的費用壓低到吸引消費者，願意來做第一部的訂閱，接著消費者使用習慣之後，產生了黏著度，就有機會讓他變成長期訂閱，更多用戶，成本不會增加太多。」隨著高話題度的戲劇作品，接連上架串流平台，業者當然也不錯過優惠檔期，吸引用戶增加訂閱數。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
Steam黑五特賣「這10款大作」全部新史低價！《沉默之丘f》《戰地風雲6》都在列
Steam 今年首次舉辦「黑色星期五特賣」（黑五特賣），同時有 Steam 大獎同步登場，不過玩家最關心的還是莫過於有哪些遊戲在這次特價清單中吧？算一算其實還不少，發售不算久的《沉默之丘f》與《戰地風雲6》竟然在這次就已經成為特價一員，而好評的《毀滅戰士：黑暗時代》、《雙影奇境》等也都折價到歷史新低，這篇快速幫各位整理在這次黑五特賣全部進入歷史低價的 10 款高人氣的大作，有喜歡的就趁機入手吧！Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前
超商福袋來了！ 抽「WBC門票.台積電股票」搶商機
台北市 / 綜合報導 時令即將進入冬季，耶誕節即將來臨，加上緊接著就是農曆過年，業者紛紛看準節慶商機，推出特色福袋。而最受矚目的，就是有機會抽到，明年「世界棒球經典賽」的東京巨蛋門票，以及住房組的獎品；還有店家的耶誕福袋，與IP角色聯名，主打療癒商機；甚至有業者，推出輝達或是台積電的股東。 舉起獎杯熱烈歡呼，去年12強賽奪冠的感動，讓所有台灣人記憶猶新，如今將迎接明年3月的WBC，球迷們要搶票，還有另一種方式，因為有超商看準商機，只要購買耶誕福袋，就有機會抽到明年東京賽事的入場門票，顧客說：「我也希望可以抽到這個，2026年的東京經典賽的首輪比賽，那一起去跟我的家人，到東京去幫中華隊加油。」不只門票，保時捷黃金，只要買福袋都有機會帶回家，業者用豪華獎品搭配福袋商機，吸引消費者目光，還有業者與人氣IP角色聯名，一打開袋子，零零總總都是日常特色小物，裡面這支不是雨傘，而是毛茸茸的原子筆，主打療癒商機，記者VS.民眾說：「(那會滿期待聖誕福袋，在聖誕節檔期推出嗎)。」、「對，像是那個迪士尼的狗狗系列(福袋)，我就滿想買的，聖誕節就是一個花錢的時候。」過節就是要有儀式感，另外還有超商直接跳過耶誕節，讓你新年發大財，民眾如果購買發財卡，或是平安夜推出的馬年福袋，輝達以及台積電的股東，不同的業者各出奇招，讓冬天的過節氣氛更加熱鬧。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
一秒認出！韓網紅神還原台灣旅客「4特徵」，網笑翻：看到自己
一位曾在韓國免稅店工作的韓籍網紅分享，通常店員不會把台灣旅客認錯，因為台灣人有4個非常明顯的特徵造咖 ・ 14 小時前
經典賽》大谷翔平對上中華隊！愛爾達公布轉播授權「沒緯來」
大谷翔平宣布將代表日本出戰2026年世界棒球經典賽（WBC），這項重量級消息瞬間點燃全球棒球熱潮，也同步讓台灣球迷最關注的「轉播權」議題成為焦點。愛爾達電視今（25）日發布最新聲明，正式公布明年經典賽與大聯盟賽事的播出規劃。中時新聞網 ・ 1 天前
接客串被放鴿子 汪東城直播批劇組：當初怎不想好再問
男星汪東城近年將事業重心移往中國，日前他直播透露，原本已答應一個客串邀約，卻突遭劇組以「角色年齡設定問題」為由婉拒，讓他不悅直言：當初怎麼不想好才問」鏡新聞 ・ 10 小時前
台灣1條老街「像貧民窟」？網嘆一手觀光好牌被打爛 真實數據曝光
台灣老街往往乘載了數十年來的文化記憶，各有各的特色，吸引旅客前往觀光。但近年來國旅品質卻備受質疑，位於新北市烏來區的烏來老街，近日更是被點名如同貧民窟，引起熱議。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
陳怡蓉喜迎「第8個孩子」誕生 結婚9年只單獨和男生出去3次
演員陳怡蓉2016年與醫師老公薛博仁結婚，近期雙喜臨門，不只是迎來薛博仁的生日，更迎接「第8個孩子」誕生，兩人為了慶祝，特地前往威尼斯度假三天兩夜。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 12 小時前
一夜跌剩11.6度！這天雨炸半台灣「一片藍」 天氣轉晴倒數
中央氣象署觀測資料顯示，今（26）日清晨最低溫出現在位於苗栗縣公館鄉，僅11.6度。官方粉專「報天氣 - 中央氣象署」指出，今日白天天氣穩定，清晨有涼意、日夜溫差大；今晚至明日水氣稍增！雲量增多、局部短暫雨。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
他打免費FaceTime「苦吞5700元帳單」 一票人不知慘中招
他打免費FaceTime「苦吞5700元帳單」 一票人不知慘中招EBC東森新聞 ・ 10 小時前
早餐店「１類食材」易致癌！被世衛列一級致癌物等同菸草，卻有一堆人愛吃
加工肉品對健康的影響近年來備受關注，世界衛生組織早已將其列為一級致癌物，危險程度與菸草相當，像民眾在超商或早餐店購買的培根、火腿、香腸等常見食品，實際上都含有可能致癌的添加物。根據專家研究指出，長期攝食尚玩家 ・ 18 小時前
幕後》「是鄭麗文誘導我喊統一」！何鷹鷺遭鍘怒批國民黨：不想玩了，我退黨
國民黨今（26）日召開中常會，會中除了通過提名特別辦法外，日前因促統言論遭到停職的中常委何鷹鷺也出席；據了解，何鷹鷺在會中情緒失控，大喊主席鄭麗文中央委員沒提名她，自己很沒面子，雖然鄭麗文隨即出聲安撫，但似乎效果不佳，何鷹鷺則嗆聲自己不選了，並在會後宣布退黨。據了解，何鷹鷺在常會上突然發難，強調自己做錯事都願意承受，但她既然中常委職務還在，中央委員選舉主推......風傳媒 ・ 7 小時前
台積電美國廠Q3獲利跳水99％！ 驚傳「數千片晶圓全報廢」
台積電日前公布第三季財報，美國廠單季獲利暴跌99%，市場近日傳出，亞利桑那州「Fab 21」廠區在9月中旬發生斷電事故，導致供應晶片製程所需的工業氣體被迫中斷，生產線瞬間停擺至少數個小時，意外使得正在中廣新聞網 ・ 1 天前
運動部／昔金牌搭檔王齊麟兩度錯失藥檢 李洋：很嚴重，但他已有設鬧鐘
運動部長李洋26日首次立法院教育及文化委員會進行業務報告，國民黨立委柯志恩質詢時，曬出數據指出目前黃金計畫中最有奪牌希望的10位第一級選手中有2人已經兩度「錯失藥檢」（Unsuccessful Attempt, UA），其中一人就是李洋昔日雙金奧運搭檔王齊麟，再犯一次恐面臨禁賽危機，李洋坦言情況的確嚴重，但指出王齊麟已設鬧鐘提醒，所以應該不會再有類似狀況發生。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前