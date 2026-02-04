寵物科技崛起！科技正在全面改寫毛孩照護產業
寵物產業專題｜記者 阿毛的事業線｜2026.02
隨著寵物家庭化趨勢在全球持續深化，寵物產業正由傳統用品消費市場，逐步轉型為結合智慧科技、健康管理與情感服務的高成長服務經濟體。
根據 Grand View Research 市場報告指出，全球寵物關懷市場（Pet Care Market）於2022年規模約為 1,591億美元，並預估將以約 5.1% 年複合成長率（CAGR） 成長至2030年約 2,361億美元。
另據 Fortune Business Insights 分析，全球寵物市場於2024年規模約為 2,593億美元，預期至2032年將成長至約 4,277億美元，顯示寵物產業已成為具長期穩定擴張動能的重要消費與服務市場。
市場研究普遍指出，成長關鍵來自：
寵物家庭化深化
高端醫療與預防型健康管理需求上升
智慧科技全面導入日常照護
寵物科技快速崛起，智慧照護成新標準
在產業細分市場中，「寵物科技（Pet Tech）」已成為成長速度最快的核心板塊之一。
研究顯示，全球寵物可穿戴裝置市場於2023年規模約 27億美元，預估將以 14.3% CAGR 成長至2030年約 69億美元。同時涵蓋這些整體寵物科技市場，也被評估將長期維持 12%以上年成長率。
智慧餵食與飲水系統
遠端互動攝影設備
AI健康監測與行為分析
雲端照護數據平台
產業觀察指出，科技導入正將照護模式從「事後治療」轉向「預防型健康管理」，形成全新智慧照護生態系。
社會型態轉變帶動照護需求升級
台灣市場亦同步接軌全球趨勢。根據 行政院農業部 公開統計：
家犬約 148萬隻
家貓約 131萬隻
貓隻成長率持續高於犬隻
顯示毛孩已成為現代家庭的重要生活成員。隨著居家型態轉變、健康意識提升與陪伴需求加深，飼主支出已由單次消費，轉為長期照護與生活品質投資。
台灣寵物產業全面升級為科技服務經濟
在消費升級與科技滲透推動下，產業結構已由商品導向轉型為多元服務整合模式，核心成長領域包括：
智慧照護設備與數據服務
長期健康管理與預防醫療
高品質生活體驗型服務
情感陪伴與紀念產業
整體模式逐步接軌歐美與日本成熟市場。
全生命週期照護成形，善終服務自然延伸
隨著毛孩壽命延長與健康管理精細化，服務範疇亦延伸至生命後端規劃，形成完整的全生命週期照護鏈。
從高齡健康監測、安寧照護觀念，到告別儀式設計與低碳環保處理方式，善終服務已成成熟市場的自然延伸。
目前台灣亦已有業者導入整合型模式，例如 暮浴寵物禮儀 結合低碳處理技術與情感告別設計，反映產業正朝專業化與永續化發展。
未來趨勢：科技與生活型態將持續推動市場擴張
產業分析普遍認為，數位科技滲透與現代生活型態轉變，將成為寵物經濟長期成長的核心動能。未來台灣市場將聚焦於：
✅智慧科技全面融入日常照護
✅數據化健康管理成為標準配置
✅訂閱型與長期服務經濟興起
✅情感價值導向服務深化
✅永續與低碳導向產業升級
寵物科技正引領產業新世代
在全球寵物市場穩健成長與科技快速發展推動下，台灣寵物產業正正式邁入智慧化、服務化與全生命週期管理的新階段。
從智慧照護設備到數據健康管理，從生活品質服務到生命紀念產業，寵物經濟已成為現代家庭生活不可或缺的重要產業支柱。 未來十年，隨著科技深化與服務整合持續推進，台灣寵物市場預期將穩定擴張，並全面接軌國際成熟市場趨勢。
