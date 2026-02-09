寵物租屋狀況多 轉嫁風險就靠它！

隨著人口結構和社會價值觀轉變，台灣的家犬、家貓等寵物數量已經超過15歲以下孩童人數，出現毛小孩比真小孩還多的情況！雖然國人養寵物的比例愈來愈高，但租屋市場對於狗奴、貓奴們而言並不友善，身為資深貓奴的媒體人范育禎就在《不芷懂保險》節目中分享，自從養了愛貓之後搬過兩次家，每次打開租屋平台的網站時就會發現，9成以上的物件都會載明「禁寵」，顯示大部分房東都擔心環境會被寵物弄得髒亂。

范育禎分享了自己維護租屋環境整潔的妙招，像是準備空氣清淨機、吸塵器來處理寵物掉毛的問題；至於毛小孩的便溺需求，如果無法訓練他們在固定位置上廁所，則盡可能在沙發、床舖等地方放置保潔墊，同時準備除臭噴霧與除臭洗劑，萬一弄髒了可以馬上做清潔；此外，家犬、家貓有時喜歡抓咬家具，除了可以選購防抓材質的家具，也可以在家中多擺放一些貓抓板或玩具，轉移他們的注意力。范育禎還特別提醒，有些貓狗喜歡咬電線，嚴重的話可能會導致電線走火，引發火災；或是家中有養魚的也要特別注意，因為水族箱內的電氣設施也是常見的起火原因。另外，也建議在家中安裝寵物攝影機，隨時監看寵物的狀況，降低意外發生的機率。

其實租屋族不只要注意寵物引起的意外，根據內政部消防署的統計資料分析，以2020年全台共2.2萬件火災來說，最常見的起火原因就屬爐火烹調與電氣因素。對租屋族來說，如果不小心遇上火災，人沒受傷是萬幸，自己的家當可能付之一炬，後續還可能被房東求償，這些損失恐怕幾年的薪水都不夠賠！

或許很多人都不知道，現在市面上有專屬租屋族的「住宅火險-租屋放心款」，新安東京海上產險建議，如果不小心發生火災，不僅自己的動產燒毀，萬一房屋也毀損，房東要求賠償時，就可以靠這個特別為房客規劃的「住宅火險-租屋放心款」的保障來cover，其內容包含屋內動產、日常生活責任險、慰問金費用、機車火災事故、住宅鑰匙門鎖費用、承租人責任險、超額建築物裝潢、寵物意外等費用補償。住宅火險可以在網路試算保費，而且網路投保也比較優惠，每天省下一杯咖啡的錢，就可以獲得大大的保障，才能住得安心。



