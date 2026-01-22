寵物美容臺灣代表隊再奪世界冠軍 展現寵物美容技術世界級實力

寵物美容臺灣代表隊再奪世界冠軍佳績。（圖：農業部提供）

▲寵物美容臺灣代表隊再奪世界冠軍佳績。（圖：農業部提供）

社團法人台灣畜犬協會派員前往菲律賓，參加第4屆世界畜犬聯盟寵物美容錦標賽，延續上屆奪冠的亮眼表現，再度榮獲團體賽冠軍，成功蟬聯世界第一，充分展現臺灣寵物美容技術的國際競爭力。

農業部指出，世界畜犬聯盟寵物美容錦標賽由世界畜犬聯盟（Federation Cynologique Internationale, FCI）主辦，本屆共有來自5個國家的優秀選手同場競技。畜犬協會於賽前特別拜會農業部，由動物保護司江文全司長親自授旗，勉勵5位臺灣代表選手全力以赴、為國爭光。本次賽事共分為5大組別，臺灣代表隊在競爭激烈的比賽中表現卓越，一舉拿下貴賓犬組、其他應剪毛品種犬組及團體總成績冠軍，成績斐然。連續兩屆奪冠，不僅是選手努力的成果，也象徵臺灣寵物產業已具備世界級水準。

廣告 廣告

農業部進一步說明，隨著國人飼養寵物比例逐年提升，寵物美容服務需求持續成長，相關支出在寵物日常花費中僅次於食品與醫療，占比約兩成。為促進產業健全發展並保障消費者權益，農業部已於114年5月12日公告犬、貓美容服務定型化契約應記載及不得記載事項，並與臺灣畜犬協會、中華民國寵物商業同業公會全國聯合會及各縣市政府攜手，積極宣導並推動後續輔導與查核作業。

面對寵物產業蓬勃發展，農業部將持續輔導相關從業人員精進專業技術，同時兼顧毛孩福利與消費者權益，並將持續與業界攜手努力，爭取更多國際榮譽，共同推動臺灣寵物產業永續多元發展。