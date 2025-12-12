寵物蛇不會認主人！ 專家：以味道辨認熟悉度.攻擊性

台北市 / 綜合報導

現在愈來愈多人會飼養寵物蛇，雖然牠們經過馴化後，個性會變溫馴，但是蛇的個性本來就比較膽小，也容易緊張，受到驚嚇時，本能反應會想纏住物品，加上寵物蛇並不會實質上認得主人，而是以味道辨認是否熟悉，以及有沒有攻擊性。因此，飼主也建議，帶寵物蛇外出時，盡量不要纏在脖子上。

體型粗壯，頭部呈現三角形，全身覆蓋著平滑光澤鱗片，緬甸蟒外型吸引人，又容易飼養，是相當受歡迎的寵物。寵物蛇類玩家游乾舜說：「這一隻還算幼蛇。」不少飼主也會帶寵物蛇出門，到處走走，但這樣的動作，可能會對蛇寶貝造成驚嚇。

廣告 廣告

國立屏東科技大學生物科技系教授蔡添順說：「脫離那個飼養環境的時候，因為會有太多因子，會影響到牠的行為，很多種味道，很多種刺激，可能會緊張，肌肉會繃緊，然後會想找個東西纏著，牠才會比較安心。」

國立屏東科技大學生物科技系教授蔡添順說：「對於蛇來講，牠也許沒有要攻擊的意象。」寵物蛇類玩家游乾舜說：「寵物蛇盡量不要纏在脖子上。」寵物蛇類玩家游乾舜說：「牠緊張，或者是有其他牠不熟悉的味道(會受驚嚇)。」

寵物蛇雖然個性溫馴，但過去曾發生過，寵物蛇外出因為受到驚嚇，誤傷主人的事件，對於寵物蛇來說，牠們是否認得主人？台灣爬行類動物保育協會秘書長徐偉傑說：「雖然說牠會熟悉主人的味道，但牠不太會像貓狗那樣子，實質意義上的認知主人，牠只知道這個味道的人，或是這個物體，他不會對牠做什麼事情，受到一些驚擾，或者是驚嚇的話，牠還是會有一些驚嚇的反應，馴化歷史比較久一點的，個性會比較溫和一點，也會比較熟悉跟人的相處模式，球蟒玉米蛇那一類的，緬甸蟒牠也被馴化滿久的，主要還是牠個體的個性。」

不管什麼寵物，飼養前還是得先做好功課，瞭解牠的習性，才能給牠完善的生長環境。

原始連結







更多華視新聞報導

新北驚見2公尺大蛇「紅尾蚺」！工廠外「頭受傷長蛆」 動保處公告招領

天熱「蛇」出來！ 彰化4個月抓801條 含眼鏡蛇等3大毒蛇

社區電梯有蛇！ 調電眼追真相 住戶挾帶回來

