寵物蛇暴走？ 男「遭蛇繞頸」跌倒撞頭.民眾急報警

屏東縣 / 綜合報導

屏東九如鄉一名26歲林姓男子，昨（11）日下午4點多揹著飼養的「緬甸蟒」外出，卻遭到蟒蛇突然纏繞他頸部，越勒越緊，他因此跌倒，撞擊頭部受傷，目擊者以為是被蛇攻擊，嚇得趕緊通報警消，這過程引起部分民眾撻伐，認為帶蛇上路真的很危險，如果攻擊其他用路人怎麼辦？面對網路批評聲浪，飼主下午出面，坦承疏失，也覺得愧疚，未來會更注意，希望能平息爭議。

監視器畫面拍下，男子走在道路上，但仔細看他的頸部，竟然有隻還在活動的蛇，就在下一秒，疑似被蛇攻擊倒地不起，救護人員獲報後，抵達現場趕緊將男子送醫，但究竟當時發生什麼狀況？

目擊者說：「不曉得什麼狀況，才會纏到他的脖子，他自己也控制不了，可能纏得太緊了，自己沒辦法，沒辦法去解開，牠的長度大概這樣，對，也不小這樣，對，然後他倒在地上的時候，我們隔壁的攤商是有把蛇移開。」

原來昨（11）日下午四點多，九如鄉這名26歲林姓男子，揹著飼養的緬甸蟒，行走在大街上，疑似蟒蛇突然纏住脖子，導致他因此跌了一跤，頭部著地，人送醫後頭部撕裂傷沒有大礙。

不過民眾質疑「太離譜」，揹著寵物蛇外出，如果進而攻擊無辜民眾，怎麼辦，面對質疑林姓男子，出面坦承疏失，飼主說：「我養蛇的經驗大概有5、6年左右，那這次我還，這次我卻把，可能，疑似在發情的公蛇帶出去，所以我承認這是我作為飼主沒有盡到應盡的責任。

原來當時這隻緬甸蟒，疑似發情期，才會造成意外，根據了解，林姓男子，9月份就曾經遭到，寵物蛇咬傷送醫，這一回，遭蟒蛇繞頸跌倒受傷，他為自己引起的輿論，感到愧疚，也希望公眾別因此對爬蟲飼養，有負面觀點。

