寵物蛇暴走！？ 26歲男「遭蛇繞頸」跌倒撞頭 民眾急報警

屏東九如鄉，一名26歲林姓男子昨(11)日下午4點多揹著寵物''緬甸蟒''外出，卻遭到蟒蛇突然纏繞他的頸部，越勒越緊，導致他因此跌倒，還撞傷頭部，目擊者以為他遭到蟒蛇攻擊，趕緊通報警消，男子頭部出現撕裂傷，送醫沒大礙，根據了解，這名男子跟寵物緬甸蟒之間，並非第一次出意外，9月就曾被寵物蛇咬傷送醫，沒想到現在又再發生一次，直接被寵物蛇繞頸。

監視器畫面拍下，男子看似正常的走在道路上，但仔細看，他的頸部，卻有隻還在活動的蛇，原來這是，男子飼養的寵物蛇，沒想到，離開監視器畫面後，男子倒地不起。

目擊者說：「不曉得什麼狀況才會盤到他的脖子，他自己也控制不了，可能盤得太緊了，自己沒辦法，沒辦法去解開，牠的長度大概這樣，對，也不小這樣，對，然後他倒在地上的時候，我們隔壁的攤商是有把蛇移開。」

記者VS.附近住戶說：「咬第三次了，(第三次了)對，(養幾隻)我知道就有三隻，(大概多久之前被咬)一兩個月前。」事發就在昨日下午4點多，屏東九如鄉這名26歲林姓男子，行走過程，遭到自己飼養的緬甸蟒，纏住脖子，導致跌倒，瞬間撞到頭部，起初民眾還以為，是遭到蛇，繞頸窒息，緊急通報救護人員。

記者VS.男子家屬說：「他也不知道為什麼會帶著牠出去，因為牠現在是，那隻蛇是發情期的狀態，(牠有在咬他是不是)沒有。」男子送醫後，頭部有撕裂傷情形，沒有大礙，根據了解，林姓男子9月份也曾經遭到寵物蛇咬傷送醫，這一回，卻是遭繞頸而跌傷，雖然有驚無險，但過程還是把民眾給嚇壞了。

