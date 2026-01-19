寵物親吻變「咬痕」！白疤有救 養主重拾失落平安

▲被寵物咬傷傷疤術前及術後立即照

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】2024年台灣的寵物飼養人口持續成長遠超新生兒，寵物當家的結果造成養主因親近寵物造成的傷害案例日趨增多。近兩個月來，已有四位來自台北、高雄及香港的患者，紛紛前來向國際白疤中心創辦人曹賜斌醫師尋求醫治，其中一位女性患者遭毛小孩抓咬造成上唇一道清晰白疤，所幸經曹醫師施以《白疤顏色再生術》，並結合「上唇白疤合併紅疤修疤」之醫治，讓養主重拾失落之平安。

▲左上唇及紅唇白疤另例範例照

廣告 廣告

根據農業部相關統計，2024年台灣的寵物飼養人口持續成長遠超新生兒，登記貓狗數量已近250萬隻，台灣整體的寵物飼養率為55.2%。飼養的寵物以狗 (49.5%)、貓 (41.7%) 為兩大主流類型，因而發生養主與寵物過於親熱慘遭抓傷之案例日增，留下「愛的疤痕絡印」而懊惱不已，並失落平安。

據曹賜斌整形外科診所統計，這些因與寵物有親密動作而遭咬傷的患者，受傷部位幾乎都在上唇居多。遭攻擊的原因不外乎與動物太過親密、寵物突然生氣回頭狠抓咬養主，除了被貓狗抓咬為主流之外，日前還有一個案例是被蜥蜴抓傷上唇留下白疤，傷疤型態則不一。

2026年1月間，又有一位白疤女性患者「美芳」（化名）尋求曹醫師醫治，她是兩年前去朋友家抱友人小狗時，突然遭小狗轉頭咬傷，傷口從右側鼻翼一路斜下至上唇及紅唇，雖然當時她立即到醫院急診縫合，但傷口癒合後卻留下一條明顯的白疤，讓她心內十分難過。

美芳向曹賜斌醫師懊惱的說：「當時只是想親熱吻牠，沒料到牠卻咬我一口。請您務必將此左上唇白疤治好看不見，以重拾我失落之平安」。

曹賜斌醫師指出，上述現象明顯地呈現出現代年輕人因不想結婚造成少子化，且改飼養貓狗等寵物相伴，並將牠們當做自己小孩般養育之時代病。但因貓狗情緒難捉摸，加上年輕人因與寵物互動經驗不足，與毛小孩親密或接吻時，就常被情緒不佳之毛小孩抓或咬傷最靠近牠們的主人嘴唇。

曹醫師解釋，一般患者在初期皆會送醫急救縫合裂傷，經1-2週傷口癒合後會形成疤痕。而在晚期1-2年後，此疤痕就會形成永不再變化的白疤。但這道白疤會讓患者回憶起那段愛恨交織、不堪回首的「親子」互動悲情，也會成為別人因好奇詢問而侵擾隱私的源由，使他們要長年戴口罩遮掩，以及別人眼中的神秘蒙面俠。

此外，以「美芳」為例，她的白疤不只在鼻翼及上唇，又涉及唇弓與紅唇部位，此與一般白疤治療有異，需同步施行唇弓斷開縫合，及紅唇白疤切除術，才能一併根治。紅唇白疤用白疤治療方式無效，因其無法使顏色回復成紅色，故要改以白疤切除加上細緻性縫合術，才能去疤又能回復成紅色而看不見。

因為愛毛小孩致上唇出現白疤，又怕毛小孩會再犯而再受害，又捨不得拋棄牠，因而出現斷捨難之心疤情結，成為養主們心中之痛。「治白疤、除心疤」，此國際白疤中心宗旨，以及「白疤有救」之訊息，適時成為拯救這群時代病年輕患者的「房角石」，讓養主們得以重拾失落的平安。（圖╱曹賜斌整形外科診所提供）