寵物認養也有AI 新北動保處新幫手 為毛寶貝找家

新北市動保處與數發部數位產業署共同研發「AI寵物認養媒合系統」。（王揚傑攝）

為提升毛寶貝認養率，新北市動保處與數位發展部數位產業署共同研發「AI寵物認養媒合系統」，透過智慧科技協助民眾快速篩選、精準媒合心中理想的毛寶貝。動保處今（26）日在毛寶貝教育園區舉辦發布記者會，邀請藝人王樂妍、陳謙文現場示範AI寵物認養媒合系統操作，號召民眾以行動支持認養，給毛寶貝一個溫暖的家。

王樂妍、陳謙文示範登入AI寵物認養媒合系統後，可填寫線上自評問卷，讓系統了解使用者的生活型態是偏好戶外活動或居家、對心目中毛寶貝的期望等，接著便可以選擇偏好的毛色、體型及性別，開始進行配對。系統將以AI推薦契合使用者個性與條件的毛寶貝，包含匹配度高的、有優惠方案的、系統自行推薦的動物。

點入推薦動物後即可瀏覽動物個性介紹、收容地點、認養優惠等基本資訊，也可以觀看動物影片。此外，系統還有醫療地圖搜尋功能，使用者可以搜尋附近動物醫院，以及認養流程、飼主責任說明，包含養寵物所需準備及花費。

新北市農業局長諶錫輝、數位產業署副署長陳慧敏、農業部動物保護司副司長陳中興等人今也出席活動，諶錫輝表示，我們希望每一次認養，都是適合彼此、可以長久陪伴的選擇，傳統認養都是靠「第一眼感覺」，現在升級為AI協助媒合，降低衝動認養與退養風險，對民眾好、對動物更好。

陳慧敏說，AI寵物認養媒合系統推出，將大幅提升民眾認養毛寶貝的效率與成功率，透過AI分析犬隻性格與特質，並結合使用者生活型態與喜好，系統能提供更精準的媒合建議，讓每隻毛寶貝都能找到最合適的家。未來將持續優化系統功能，並擴大數據資料，讓更多動物之家及毛寶貝受惠，打造更智慧、友善的認養環境。

動保處表示，經由系統媒合成功，都可獲得「新北認養成犬入新厝6好禮」，包含睡墊、牽繩、外出水壺、飼料、寵物食盆、雨衣等非常實用居家寵物用品。未來將持續結合科技與人文關懷，完善動物收容及認養服務，提升認養效率與成功率。

