寵物豬趴趴走急採檢 中市府仍禁打包廚餘1星期

台灣在爆發首例非洲豬瘟案例後，執行15天的豬隻禁運、禁宰措施，在達「清零」目標後，禁運禁宰令今天(6日)中午正式解禁。非洲豬瘟中央前進應變所上午在台中針對現行防疫措施進一步說明。台中市長盧秀燕表示，透過市民舉報，有4寵物豬在所轄區域，已經緊急採檢，目前確認有3頭為陰性；另外，由於中市是主要疫區，禁止打包廚餘仍要再延1周觀察。

在經過15天的豬隻禁運、禁宰後，非洲豬瘟中央災害應變中心5日宣布，禁運禁宰令正式解禁，從6日中午12時恢復活豬運載，7日凌晨零時開始，恢復拍賣、屠宰以及屠體運輸，並可在攤商販售。在禁用廚餘養豬部分，仍繼續維持。

非洲豬瘟中央前進應變所上午在台中針對現行防疫措施進一步說明。台中市府表示，由於解封在即，除了豬肉攤全面清消，餐飲業持續查核，且每日訪視豬場，化製跟車採樣，結果都是陰性。

台中市長盧秀燕表示，透過市民舉報，有4寵物豬在所轄區域，已經緊急採檢，目前確認有3頭為陰性，另有1頭會於今天採檢。盧秀燕也強調，寵物豬和養豬場的豬隻一樣，飼主都禁止餵食廚餘。盧秀燕說：『(原音)不管你是豬場的豬，還是你的寵物豬都一樣，你在家裡或者你也不可以說拿廚餘來餵牠，也不可以，這是一致的，否則會有罰則。所以再次提醒，因為發現有不少人，有養寵物豬的，那它的標準，禁餵廚餘跟豬場裡面的是一樣的，所以這部分的防疫管制措施並沒有退場。』

盧秀燕也表示，配合中央規定的防疫步調，預計明後天學校營養午餐或是團膳，可以吃到新鮮的國產溫體豬肉。但她也強調，由於台中市是爆發非洲豬瘟的疫區，因此在政策上會和其他縣市不同，有關剩餘食材打包，目前仍禁止，將再觀察1周，確定運作都順利後，才會解禁。

中央前進應變所指揮官、農業部次長杜文珍表示，雖然禁運禁載措施已經解禁，但防疫工作並沒有結束，現階段仍只是確認台中案例場沒有外擴，全國其他地區都是乾淨無病毒，但中央災害應變中心運作並沒有解除，一直要到可以向世界動物衛生組織(WOAH)申請為非疫國後，才能說此階段防疫工作暫告一段落。