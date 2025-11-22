寵物遊具搶先亮相 新北毛寶貝狂想曲樂遊耶誕趴11/29登場

《圖說》寵物大型專業遊具進場第一天，已有毛爸帶著寶貝前來試玩。〈動保處提供〉

【民眾新聞葉柏成新北報導】「2025毛寶貝狂想曲樂遊耶誕趴」將於11月29日於板橋車站站前廣場熱鬧登場！為讓市民能攜帶毛寶貝一同參與新北歡樂耶誕城盛會，新北市動保處已於板橋車站站前廣場區域設置多項寵物專屬遊具，包含寵物蹺蹺板、平衡木、平台走梯及鑽圈等，歡迎民眾提前帶毛寶貝體驗。

動保處長楊淑方表示，近年寵物陪伴與樂遊風氣日益興盛，動保處持續推動各項寵物友善措施與活動，希望透過「毛寶貝狂想曲樂遊耶誕趴」讓更多飼主了解「先認識牠再飼養牠、終養不棄養」的重要觀念，建立正確飼養責任，共同打造新北成為對動物更友善的城市。

廣告 廣告

《圖說》寵物鑽桶，讓毛寶貝玩得不亦樂乎。〈動保處提供〉

她說，為推廣「寵物樂遊」，台灣兒童遊戲設備發展協會及富幼企業有限公司特別免費提供設置最受毛寶貝喜愛的10項寵物遊具，於新北歡樂耶誕城開城至結束期間展示登場。包括寵物蹺蹺板、栓繩力柱、咬繩、平衡木、平台走梯、鑽圈、雙平臺、平台爬板、跳杆及鑽桶等，每一項都能讓寵物盡情奔跑、訓練體能與增進親子互動。

此外，「蹺蹺板」可培養寵物平衡感與膽量、「咬繩」是最受犬隻歡迎的釋放壓力玩具、「跳杆」與「平衡木」則能促進肢體協調，而「鑽圈」、「鑽桶」更是小型犬最愛的探索設施。透過多樣化的遊具，讓毛寶貝在遊戲中運動放電、飼主也能一同享受陪伴樂趣。

《圖說》寵物平台走梯，給毛寶貝不一樣的趣味體驗。。〈動保處提供〉

除了舞台活動，現場還設有毛寶貝趣味競賽區、友善市集、寵物義剪、寵物認養、狂犬病疫苗免費施打及晶片登記等多項服務。寵物趣味競賽即日起https://reurl.cc/KOjLqe開放報名，名額有限，額滿為止。活動當日凡參加認養、施打狂犬病疫苗及晶片登記的民眾，還可獲得「新北幣」獎勵序號，下載並註冊成為新北幣APP會員，完成指定任務即可兌換獎勵，讓活動更添驚喜。