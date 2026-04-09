寵物過世沒除戶 開罰1萬5「比人貴16倍」 飼主傻眼
新北市動保處近日提醒，寵物過世後要記得辦理死亡註銷（除戶），否則飼主最高會被罰1萬5000元。有飼主不滿表示，忘記幫過世親人辦理除戶最高只罰900元，寵物竟然可以罰到1萬5000元，氣炸喊「我每隻都乖乖打晶片是什麼白痴嗎？」
新北市動保處近日表示，寵物過世後，飼主要記得幫寵物辦理死亡註銷，未依規定辦理者，可按次處3000元以上、1萬5000元以下罰款；飼主資料有異動時，包括居住地更動、寵物名字變更、走失、轉讓、除戶等，也都要到寵物登記站辦理更新。
不少網友驚呼是第一次得知需要幫過世寵物辦除戶，還有人查詢後發現，人類過世後家人沒有辦理除戶，最高只罰900元，沒想到寵物忘記除戶竟然罰到1萬5000元，相當於是人類的16倍，不滿說「打晶片沒健保沒喪假，醫藥費貴得要命也沒補助，然後走了沒除戶還罰得比人還貴，我每隻都乖乖打晶片是什麼白痴嗎？」
其他人也說「酒駕最高罰9萬，寵物沒『喀擦』最高罰25萬」、「笑死，沒健保也沒喪假，打晶片真的純粹給政府撈錢」、「什麼福利都沒有還要罰錢」、「本來不覺得怎樣，看到人類最高900馬上傻眼」、「寵物不除戶是能詐領什麼補助嗎？為什麼罰這麼多錢」、「台灣法律真的莫名其妙欸」。
根據《戶籍法》第48條規定，戶籍登記申請應在事件發生或確定後30日內完成，死亡登記也含在內；另根據同時第79條規定，違反第48條規定者，處新台幣300元以上、900元以下罰款。
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