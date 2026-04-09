寵物過世「忘辦除戶」最高罰1.5萬！飼主傻眼：比人貴

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生活中心／張予柔報導



新北市動物保護防疫處近期提醒飼主，若家中寵物過世，應依規定辦理死亡註銷（除戶）登記，否則依法可處新台幣3000元至1萬5000元罰鍰，並得按次開罰。相關規定一出，引發部分民眾熱議與不滿，有飼主直言，人類過世未辦除戶最高僅罰900元，寵物卻可能挨罰上萬元，質疑標準差異過大，引起網路討論。









寵物過世「忘辦除戶」最高罰1.5萬！飼主炸鍋：人類最高也才900元

新北動保處提醒寵物死亡需辦理除戶，未依規定恐遭裁罰最高1萬5000元。（示意圖／由AI輔助生成）

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新北市動保處表示，依現行規定，寵物飼主在寵物死亡後，應儘速至寵物登記站辦理除戶，並同步更新相關資料。除死亡登記外，包括寵物走失、轉讓、名字變更或飼主搬遷等情況，也都必須主動申報異動，否則將依《動物保護法》規定處以3000元以上、1萬5000元以下罰鍰，並可按次裁罰。動保處強調，寵物晶片制度的目的在於掌握飼養責任與動物管理，並非單純行政程序。

寵物過世「忘辦除戶」最高罰1.5萬！飼主炸鍋：人類最高也才900元

寵物除戶罰則引發網路熱議，部分民眾質疑與人類戶籍罰鍰落差過大。（示意圖，非當事人／翻攝自Pixabay）

對於外界質疑與討論聲浪，部分網友認為寵物登記制度過於嚴苛，甚至有人留言表示「打晶片沒補助，結果忘記除戶罰更重」、「酒駕最高罰9萬」、「看到人類最高900元馬上傻眼」、「台灣法律真的莫名其妙欸」、「醫藥費貴得要命也沒補助，然後走了沒除戶還罰得比人還貴」，比較了人類戶籍除戶罰則後，認為兩者落差明顯。





寵物過世「忘辦除戶」最高罰1.5萬！飼主炸鍋：人類最高也才900元

動保處強調寵物登記制度依法辦理，新北設有多處登記站可協助飼主完成申請。（圖／民視新聞資料照）

根據《戶籍法》規定，人類死亡戶籍登記應於期限內完成，違者最高可處900元罰鍰；而寵物部分則依《動物保護法》規範，未依規定辦理登記更新者，最高可處1萬5000元罰鍰，並得按次處罰。動保處也補充，目前新北市設有305家寵物登記站，飼主只需攜帶身分證影本、寵物晶片資料及相關佐證文件，即可臨櫃或郵寄辦理，部分情況亦可透過線上系統申請。





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