寵物遺體處理新北擬規範交付業者、動保處 違者擬罰5千以上2.5萬以下罰鍰

新北市府農業局今(19)日在市政會議通過「新北市寵物屍體處理及寵物生命紀念業管理自治條例」草案，其中擬規範寵物遺體處理以火化為原則。示意圖。(記者黃子暘攝)

〔記者黃子暘／新北報導〕農業部統計新北市家犬、家貓數量已達31萬8000多隻為全國最多，但尚無寵物遺體處理與寵物殯葬業管理的相關法規。基於市場需求，新北市府農業局今(19)日在市政會議通過「新北市寵物屍體處理及寵物生命紀念業管理自治條例」草案，其中擬規範寵物遺體處理以火化為原則，禁止隨意棄置，飼主應將寵物遺體交付業者或動物保護防疫處處理，違者擬罰5000元以上2萬5000元以下罰鍰，可按次處罰；草案送市議會審議。

現代飼主多將寵物視為家人，也委由寵物殯葬業者比照人類辦理後事，農業局指出，建立完善管理體系管理刻不容緩。

草案中定義的寵物遺體為「犬、貓及其他供玩賞、伴侶之目的而飼養或管領隻動物死亡後遺體」；草案第4條擬規範寵物遺體處理以火化方式為原則，不得隨意棄置，「飼主應將寵物屍體交付予業者或動保處處理」，動保處收受寵物遺體要件、程序、應收費用等由市府另訂。農業局表示，此為參照日本等國作法，以維環境衛生、防止動物疫病傳播風險，違者擬處5000元以上2萬5000元以下罰鍰，可按次處罰。

此外，法條草案也要求相關業者需領得農業局許可證後方可開始營業，設置寵物生命紀念設施應符合土地使用管制規定，營運應遵守環保與相關法規；業者運送寵物遺體時應全程密封，且在遺體火化前冰存，違者擬罰5000元以上2萬5000元以下罰鍰，可按次處罰。

農業局長諶錫輝曾指出，農業部去年開放非都市土地寵物殯葬設施興辦許可後，新北15間申請、5間核定，5間有1間完成水保，即將土地變更編定、2家聯合審查中，三芝、淡水2間業者遭地方反對。

