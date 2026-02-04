寵物長照夯 新北中和動物之家設長照復健中心

中和動物之家設置寵物長照與復健中心，提供完善的醫療空間與照護人力。(記者賴筱桐攝)

〔記者賴筱桐／新北報導〕飼養毛小孩的人越來越多，寵物長照也成為飼主關注議題。新北市農業局在中和動物之家設置長照與復健中心，針對收容所內的高齡、重症、行動不便等犬貓，提供完善照護環境，陪伴毛寶貝安詳走完生命最後一程，目前硬體設施已完工，預計3、4月舉辦啟用典禮。

新北市農業局長諶錫輝今天(4)日在市政會議進行「動保五安─打造全安動保Fun城市」專題報告指出，新北推動動保「安全、安身、安居、安命到安心」的5安治理模型，串聯人、動物與環境3者關係，近年動物之家的硬體設施陸續轉型，打造不同功能的專業特色中心，提供動物最妥適的照護。

諶錫輝說，三芝動物之家今年將完成設置新北市首座北海岸野生動物救傷收容中心，補足野生動物救援與醫療量能，除設置專業醫療空間，也為小型哺乳動物規劃動物空中廊道，並設置兩棲爬蟲類室外水池和可容納鳥類猛禽的收容設施，營造接近自然的復原環境，有助於後續野放。

此外，中和動物之家將設置長照與復健中心，主要針對收容所內逐漸高齡、重症、行動不便或長期照護需求的犬貓，提供更妥適的照顧環境。透過無障礙空間設計、自然採光與分區照護，讓動物維持基本生活品質，降低緊迫與二次傷害，同時導入專業獸醫評估與照護流程，讓無法立即被認養的動物，仍能獲得尊嚴且穩定的照顧，陪伴牠們走完生命最後一段路。

新北市長侯友宜表示，新北市以「動保五安」作為動物保護與城市治理的施政方針，將動物保護從單一救援工作，提升為跨局處、跨專業、跨世代的治理工程。透過公私協力、制度創新與智慧科技導入，提升動物照護品質與行政效率，未來將以教育扎根、科技治理與友善環境為核心，打造一座動物安全、飼主安心、市民共榮，並與國際永續發展目標接軌的「全安動保Fun城市」。

新北市中和動物之家將設置長照與復健中心，針對收容所內高齡、重症、行動不便等犬貓，提供妥適的照顧環境。(記者賴筱桐攝)

三芝動物之家鄰近北海岸，周邊野生動物生態豐富。(記者賴筱桐攝)

三芝動物之家將設置新北市首座北海岸野生動物救傷收容中心，有兩棲爬蟲類動物專屬的室外水池。(記者賴筱桐攝)

