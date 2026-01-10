寵物防災必修課！濃煙屋現場實戰 飼主與毛孩共守家園

▲高雄首場「好伴講座」！消防員現場示範人寵防災必學技能與「濃煙屋」實境演練，毛小孩順利逃生。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】災害來臨時，真正撐起第一線的往往不是隨後趕到的救援隊，而是現場還能保持冷靜的自己。為了提升飼主與寵物的防災韌性，高雄市動物保護處於1月10日（六）上午10點舉辦「好伴講座」，特別邀請高雄市政府消防局第四大隊大樹分隊，被譽為「常救援到動物」的消防員莊孟萍擔任講師，現場更設置「簡易濃煙屋」，讓飼主帶著愛犬實際體驗火場視線受阻的真實感，學習如何在黃金時刻做出正確判斷。

▲火場迷霧裡的冷靜力量！高雄動保處教你與毛孩自救攻略。

動保處表示，許多人誤以為防災是政府或專業單位的責任，但事實上，具備基本判斷力與行動能力的民眾，才是降低災害傷亡的關鍵。因此去(114)年度動保處就辦理多場「好伴講座」探討寵物防災議題並推廣飼主防災意識，深獲好評，今年再接再厲接續辦理，進一步強化災害發生時對寵物安全的保障，也能促使更多民眾重視寵物的生命價值，同時在日常生活中建立寵物防災的正確觀念。

本次講座的核心理念在於傳遞「防災是一種生活態度」。課程不只討論「發生了怎麼辦」，更強調「事前是否預演過」。從擬定家庭避難計畫、風險判斷，到認識新型態的人為災害，動保處希望飼主能在不危及自身安全的前提下，成為一股民間的防災力量。當飼主能把自己和寵物照顧好，家庭就多一分安全，整體社區的韌性也隨之提升。

活動邀請實務經驗豐富的大樹分隊消防員莊孟萍現身分享毛孩家庭的生存攻略。莊孟萍因頻繁在勤務中救援動物，對於「人寵防災」有著深刻見解。課程內容涵蓋三大重點：

1.火場逃生避難解析： 破解迷思，知道何時該逃、何時該關門避難。

2.居家安全小幫手： 認識並正確使用「住警器」，爭取逃生時間。

3.地震緊急應變： 提供飼主在晃動當下與災後，如何安撫並引導寵物的正確應對方法。

為了讓防災教育不只是紙上談兵，現場特別搭建了「簡易濃煙屋」模擬火場真實能見度。透過安全無毒的煙霧模擬火場情境，讓飼主帶著狗狗親身感受在低能見度下的壓迫感與方向感迷失，藉此訓練飼主在混亂中如何引導寵物冷靜移動，落實「避難演練」的重要性。

高雄市政府農業局長姚志旺說，隨著時代改變，寵物已經成為重要的家人之一。動保處今年將持續舉辦實用的「好伴講座」，讓關心毛孩安全的市民朋友們，一起學習成為那個「撐得住」的關鍵力量。（圖╱高市府農業局動保處提供）