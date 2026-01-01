寵物零食年度排行出爐 原肉系、吸睛造型最夯！關鍵在「營養與互動兼顧」

【記者黃泓哲／台北報導】寵物零食市場持續升溫，最新市場觀察指出，2025年貓咪零食的網路討論聲量年增達34.9%，成為成長最快的品項，狗狗零食的討論量也占整體近3成。數據顯示，零食早已不只是獎勵或嘴饞用途，而是結合營養補給、陪伴互動與情感連結的重要角色，飼主在挑選時也愈來愈重視成分、製作方式與實際口感。

從年度熱銷排行來看，榜首由造型吸睛的「燒鴨棒棒糖」奪下，以原肉包覆可食用素材，搭配長時間烘製，主打紮實咀嚼感與趣味外型，成功吸引飼主目光。第2名則是以鹿肉為主的聯名零食組合，強調少見肉源與高咀嚼度；第3名為白蝦原肉凍乾，保留完整營養與鮮甜口感，低熱量、高蛋白的特性，也受到需要體重管理的犬貓家庭青睞。

廣告 廣告

榜單中段則被貓咪零食「肉泥」類型包辦，多款鮪魚口味產品名列第4至第6名。這類產品共同特色是含水量高，對平時喝水量不足的貓咪相當友善，也方便飼主在餵食或補水時使用。其中部分產品更強調減磷、減鈉或額外營養補充，反映飼主對健康訴求的重視。

整體觀察今年的寵物零食排名，可以發現「原型食材」、「高肉含量」、「咀嚼感」與「功能性」已成為主流趨勢。傳統烘乾零食因香氣與口感穩定，仍占榜單多個名次，而結合造型與機能的新型零食則快速竄升。專家提醒，零食仍應適量給予，搭配日常主食與健康管理，才能讓毛孩吃得開心又安心。

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

珉娥元旦驚爆輕生失去意識 「視線變得模糊，毀了我自己」

沈慶京跨年夜賞101煙火 感悟「我學會在風暴中看風景」

【2026 台北車展】SUZUKI e VITARA正式在台上市 首款全球戰略純電SUV售價115萬元起

