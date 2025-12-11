寵物電動車上路遭開罰！ 立委籲交通部訂明確規範

生活中心 ／林詠琪、曾宸洛、吳宗儒 台北報導

寵物電動車看似便利，但卻引發消費糾紛，有民眾花上五、六萬元購買，騎出門卻被警方開罰，原來這種車沒經過審驗，根本不能上路，如今業者還在觀光區租給遊客，引發受害消費者不滿，綠營立委和民代，今天特別舉行記者會，呼籲交通部應該加以規範。

寬大的前踏板還有圍柵，這款寵物電動車，標榜能載毛小孩外出，但沒想到有民眾，花了5、6萬購買，騎出門卻被警方開罰，才知道這種車不能上路。

陳情人楊小姐說：「廠商都跟我們說，路權跟自行車一樣，讓我們覺得是嚴重詐欺，（業者）反而還就是說，我已經對你求償三百萬了，你再繼續就是，利用輿論的壓力的話，會更抬高價碼。」

消費者出面控訴，業者沒說清楚，根本詐騙，沒想到對方卻想反告她，議員批評寵物電動車，電池來自中國，沒經過檢驗，卻宣稱能上路，甚至在觀光區租給遊客。





有民眾耗資5至6萬元購買「寵物電動車」，上路後遭罰，才曉得車輛沒經檢驗合格無法上路（圖／民視新聞）









桃園市議員（民）黃瓊慧說：「業者明知道這個商品，它是來自於中國，尤其是它的電池，在各方面都沒有經過，我們台灣政府的檢驗，卻是大肆地在，不管是在公開的寵物展，還是說在我們桃園蘆竹，以及高雄都有門市。」

車安中心副處長辜宏恩說：「不管是電池，要有相關的標準級的規定，或是控制器要有來歷評證等，初步看定它是即使來申請，目前狀況是不符合規定。」

交通部政務次長陳彥伯說：「這其實是要經審驗的，微型電動二輪車，我想我們來責請觀光署，國家風景區管理處，就這一部分來跟業者講，它那個車輛是違法的。」

交通部表示會與業者等相關單位召開會議，積極稽查，至於涉及廣告不實，行政院消保處說會請公平會處理。同樣是毛小孩的安全問題，還有苗栗爆出的人人犬舍違法繁殖，以及台北市虐貓案，綠營立委郭昱晴召開記者會，針對虐待動物，希望能加重刑責！





民進黨立委郭昱晴舉辦「懲罰機制失靈、動保漏洞補齊」記者會，呼籲補齊動保漏洞。（圖／民視新聞）









立委（民）郭昱晴：「事件其實都在反映，就是我們的地方的動保處，他們處理的速度是不是過慢，一些不管是刑事上的追究，或者行政上的追究，是不是也有點過輕了。」





農業部動保司副司長陳中興：「第一個就是針對虐待動物的部分，造成死亡，不管是在行政法，或者刑罰的部分，我們都有加重，我們對於動保員的賦權的部分，其實也是有辦法去做加重。」

從收容量能到動保刑案後續的管制力道，都是一大問題，畢竟全台養寵物的民眾越來越多，相關規範也得更加完善。





