社會中心／綜合報導

知名寵物電動車品牌，連月來遭不少消費者控訴，騎上路遭警方開單，開罰原因是車輛無合格標章、無通過檢驗！消費者納悶，當初購買，業者都宣稱可騎上路，事後找上業者理論，業者卻聲稱有善盡義務提供消費資訊。現在有消費者提告業者詐欺，準備走法律程序。

楊小姐vs.寵物車業者：「妳收罰單關我什麼事，因為你們的車不合格，沒有安全檢驗，我們的車怎麼了，不合格沒有安全檢驗，交通部這不合法。」

上個月初，楊小姐氣噗噗直衝台北寵物展，找上寵物電動車業者，她納悶為何寵物電動車沒通過檢測、交通部審驗也沒合格，業者怎麼還敢拿出來賣？

楊小姐vs.寵物車業者：「我花5萬6買了這台車，不能在馬路上騎。」





正因車不合格，楊小姐騎上路莫名被警方開罰！找上業者尋求解決辦法，業者卻已讀不回，最後聲稱賣的是合法的電動車，有善盡義務提供消費資訊，楊小姐無法接受這種回應，決定提告詐欺！

受害者楊小姐：「不實的話術還有廣告影片，引導我們說這台車是可以合法上路，享有路權可以在行車道騎乘，跟廠商要個說法他還是持續的推託，說不關他們的事情，最近還發現連經銷商都被騙。」

依照道交條例，車輛若要上市必須通過審驗、登記並領牌上路，但消費者購買的這台寵物電動車，根本沒任何合格標章，業者卻仍在，各大平台宣稱可騎上路，還說這台車，不屬於台灣車輛審驗管理辦法，及微型電動二輪車安檢基準的範疇。楊小姐與其他受害消費者成立自救會，目前光桃園地區就有40人，高雄也有20人，受害者恐怕比想像的還要多。





律師王妙華：「廠商都會跟他們講說，你只要有加裝踏板就可以合法的上路，他上面就只有很簡單的寫說，本車不是微型電動二輪車，那騎上路沒有問題，這樣的一個小卡，其實沒有任何的阻卻違法的效力。」

桃園市議員（民）黃瓊慧：「希望廠商能夠直接的面對，所謂的賠償能夠直接的面對他。」

業者挨告同時反告楊小姐妨害名譽、誣告等，說靜候司法調查結果，消費者們現在只求法律還他們一個公道。

原文出處：寵物電動車上路「消費者吞罰單」 怒奔法院提告業者詐欺

