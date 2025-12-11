寵物電動車以「代步工具」宣傳 民眾騎上路卻挨罰

載著心愛的寵物出遊，來到圓山大飯店前拍下輕旅行照片，花了5萬多元買下寵物電動車的楊小姐說，業者在店面以及販售文宣上都宣傳代步工具，讓她誤以為車輛可以騎上一般道路，遭到警方攔檢開罰。

投訴人楊小姐表示，「廠商都跟我們說就是跟路權跟自行車一樣，所以我就帶著它到非常多地方去玩，後來被開罰以後才知道它其實是沒有路權的。」

警方表示，依照《道交條例》，這款寵物電動車並未通過審驗，因此也未領牌，不得騎上一般道路，只能在私人用地或是經過許可的公園等封閉場域使用。民代指出，這款車具有動力裝置，屬於類似微型電動二輪車，依法必須通過檢驗。

交通部公共運輸及監理司司長胡迪琦說明，「這個確實是屬於微型電動二輪車的一個範疇，那也去確認了這輛車確實沒有審驗合格，因為它的把手可以收折又有踏板，所以它大概也會不符合現行的一個規定。」

行政院消保處副處長陳星宏表示，「業者所販售的商品或提供的服務，有妨害、侵害到我們消費者生命身體健康財產的情況之下，其實地方政府該做行政調查。」

民代指出，接獲許多民眾陳情，發現被誤導寵物電動車可以騎上路的受害者並非個案，且還發現類似車款也在像是日月潭風等景區出租，有道安疑慮。交通部回應，即刻要求觀光署告知租賃業者，另外會在兩週內召集地方政府開會，針對不合規定的寵物電動車討論後續處理方式。