寵物電動車宣稱可上路 民眾挨罰控業者欺騙

知名寵物電動車業者被消費者指控廣告不實，宣稱販售的「毛動力寵物電動車」可作為代步工具，花了5萬元買車後，上路遭警方開罰，桃園受理消費申訴爭議18件，消費者楊小姐昨提告業者加重詐欺罪嫌。業者回應，已依消費爭議流程處置並無詐欺，靜待司法偵查。

市議員黃瓊慧昨下午陪同楊小姐赴桃園地檢署按鈴提告，她說，11月初接獲多起消費者陳情，稱購買「毛動力寵物電動車」時被告知該產品可合法上路，然而車輛根本未經審驗，有消費者騎乘被開罰單，業者一度失聯，使消費者投訴無門，受害消費者近40人，盼市府消保官啟動團體調解。

楊小姐說，她遭警方盤查開單後，多次向業者請求提供車輛合格標章證明，屢遭「已讀不回」，態度消極，業者甚至反控她誹謗及違反個資，形同恐嚇消費者，消費者將組自救會，共同爭取權益。

律師王妙華說，該產品銷售方式類似「微型電動二輪車」，依道路交通管理處罰條例規定，相關車輛必須通過審驗、登記並領牌上路，但「毛動力」販售的寵物電動車未取得任何合格標章，業者卻仍在各大寵物展、官方網站等平台宣稱車輛可上路代步，已涉及不實廣告及誤導消費者。

桃園市經發局指出，經查該業者原聲稱寵物電動車為「電動輔助自行車」，但車輛並無踏板，以電力驅動為主，類似「微型電動二輪車」，由於該車輛未通過審驗取得合格標章，因此不得上路。

桃園市主任消保官彭新澍說，已依消費者保護法規定，函請業者說明陳述意見及提出解決方案，截至昨天，累計申訴共18件，將依消費爭議處理程序請雙方到場協商，就案情及消費者訴求進行分類陸續召開協商會議，如有必要，法務局將提供法律諮詢，或協助團體訴訟。

