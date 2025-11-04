寵物電動車無路權！騎上路「可罰3600」 急求解套

寵物電動車業者遭指控害被罰，但業者澄清，不論是銷售或者是合約，都有清楚告知以及備註「沒有路權，不可騎上一般道路」。（圖／TVBS）

寵物電動車近日引發爭議，因其法律定位不明確導致使用者可能面臨罰款風險。警方表示，寵物電動車既非微型電動二輪車，也不屬於電動輔助自行車，僅能歸類為「動力器具」，若騎上道路將面臨最高3600元罰款。業者則指出，他們在銷售過程中已明確告知消費者此車輛無路權，並已向交通部發函希望為寵物電動車進行法律定位。同時，新北高灘處表示，如屬個人行動載具且符合規定，則可在特定區域使用。

寵物電動車業者遭指控害被罰，但業者澄清，不論是銷售或者是合約，都有清楚告知以及備註「沒有路權，不可騎上一般道路」。（圖／TVBS）

針對近期網路上流傳的寵物電動車違法爭議，業者強調他們從頭到尾都有告知消費者此車輛沒有路權，不能在一般道路上騎行。業者解釋，這款可折疊的寵物電動車設計是為了方便車主放入後車廂，運送到指定場域使用。雖然過去曾表示可在自行車道行駛，且在微型電動二輪車法規實施前曾建議「按照慢車靠邊行駛」，但隨著法規變更，已明確告知客戶這是「非道路用車」，並在合約上註明。

當事業者強調經營品牌已經六年之久，的確因為法規遇到一些難處，已經發函給交通部，尋求解方。（圖／TVBS）

然而，業者過去的宣傳影片確實有部分畫面顯示在馬路上騎行，可能造成誤導。這款售價從3萬到6萬多元不等的寵物電動車已銷售6年，在桃園和高雄設有實體門市，也經常參與寵物展。面對質疑，寵物電動車老闆娘Chloe表示，主管機關要求上牌的車輛必須是機車樣式，由於寵物電動車沒有先例，他們已聯繫可送驗的廠商，開始進入送驗流程，但最快也要一年才能取得牌照。同時，他們已於本週向交通部發函，希望能為寵物電動車進行法律定位。

業者秀出合約範本自清，表示都有註記「非道路用車，不可掛牌」。（圖／業者提供）

從技術特性來看，寵物電動車與現行的電動車輛有明顯區別。微型電動二輪車外形類似機車，無腳踏板，以電力為主要動力，需要領牌、掛牌並投保強制險。電動輔助腳踏車則以人力為主要動力。而寵物電動車雖然外形類似腳踏車，但主要依靠電力驅動，屬於獨立分類。新北交通警察大隊執法組分隊長張之綺指出，寵物電動車不得在道路上行駛，違者可處1200元至3600元罰鍰。

新北交大表示，寵物電動車屬於「動力器具」，按照法規不得騎上一般道路，否則最重能開罰3600元。（圖／TVBS）

相較之下，微型電動二輪車若未掛牌會被罰1200至3600元，未投保強制險最高罰1500元，在人行道行駛則罰1200元。警方強調，寵物電動車不屬於慢車類別，僅能被認定為「動力器具」，想帶寵物兜風的民眾必須注意使用場所，以免遭受罰單。

