寵物電動車爭議延燒！ 議員、業者隔空互槓開撕

日前在寵物展引發爭議的寵物電動車，陸續有消費者提出質疑，高市議員介入發生，結果也被投訴到議長信箱，讓議員質疑被施壓，不過業者也反控議員只聽片面之詞，不實指控是濫用職權。

日前在寵物展引發爭議的寵物電動車，陸續有消費者提出質疑。（圖／TVBS）

高雄市議員陳慧文召開記者會回應業者的投訴，表示業者向議長信箱提出對她的投訴並保留法律追訴權，促使她必須正面回應這位「不良業者」。陳慧文在記者會上直接指控業者使用詐術欺騙消費者，並提出多項證據支持她的說法。她強調，業者對交通法規的不了解誤導了消費者，甚至混淆了基層員警，這種行為屬於蓄意詐欺，性質惡劣。

業者提出三點回應，並出示消費者拍攝的購買證明，上面清楚註明電動載具「非微型電動二輪車」。（圖／TVBS）

面對這些指控，業者提出三點回應，並出示消費者拍攝的購買證明，上面清楚註明電動載具「非微型電動二輪車」。業者強調公司合法登記販售商品，而法規權責在交通部與地方政府，他們已善盡義務提供消費資訊。業者認為議員是拿現在的法律溯及去年11月30日法規落地前的貼文回覆拼貼不實資訊，表示將持續蒐證靜待司法公正處理，同時反控議員片面聽取不實指控，誤導民眾，是濫用議員職權。

高雄市議員張博洋不認同業者的說法，如果業者沒有告知商品無法上路的情況，消費者可以解除契約、退貨還款。（圖／TVBS）

高雄市議員張博洋不認同業者的說法，他表示對於一個有問題的商品和售後態度，雙方可以在法院見面解決，但業者應該三思，因為很可能會被法院認證為「淘寶貨店家」。高雄市主任消保官殷茂乾則指出，如果業者沒有告知商品無法上路的情況，消費者可以解除契約、退貨還款。

目前，桃園市府已於11月6日進行聯合稽查，要求業者在28日前提出意見，調查結果將影響後續行政程序。消保官建議，如有消費爭議，消費者可以考慮進行集體訴訟，以保護自身權益。

