寵物電動車騙很大！消費者怒提告 黃瓊慧籲消保官啟動團體調解

今日桃園民代協同律師召開記者會，向業者遞狀申告並提告詐欺。圖：黃瓊慧提供

今(1)日桃園民代偕同律師召開記者會，針對「毛動力寵物電動車」未經審驗即販售，使多名消費者騎乘上路後遭警方開罰，向業者遞狀申告並提告詐欺。業者未履行告知義務、未揭露完整消費資訊，已造成眾多消費者權益受損。

桃園民代偕同律師今日陪同楊小姐至地檢署，控告業者涉嫌加重詐欺等罪。圖：黃瓊慧提供

市議員黃瓊慧表示，自11月初起陸續接獲多起陳情，消費者均指稱購買時被告知該產品可合法上路、可做為代步工具，然而事後證實該車輛根本未經審驗，消費者因此遭開罰單。更離譜的是，業者一度失聯，使消費者投訴無門，甚至在寵物展場大聲斥責消費者。目前已有近40人向議員服務處反映，希望市府消保官啟動團體調解，並要求業者立即下架不實宣傳資訊，避免更多民眾受騙。

律師王妙華指出，該產品銷售方式類似「微型電動二輪車」，依道路交通管理處罰條例第69條至70條規定，相關車輛必須通過審驗、登記並領牌上路，但「毛動力」販售之寵物電動車未取得任何合格標章，顯然不符合法規要求。然而業者卻仍在各大寵物展、官方網站、社群平台及LINE群組宣稱車輛可上路代步，已涉及不實廣告及誤導消費者，今日陪同楊小姐至地檢署，控告業者涉嫌加重詐欺等罪。

受害者楊小姐表示，自遭警方盤查後，多次向業者請求提供車輛合格標章證明，卻遭已讀不回及斷聯，毫無協助意願。更甚者，業者後續反控她誹謗及違反個資，形同恐嚇消費者，對其造成極大壓力。目前也有更多消費者出來，將組成自救會交流彼此購買受騙經驗，共同爭取權益。

高雄市議員陳慧文服務團隊林特助表示，上周三高雄市召開第一場毛動力消費爭議調解，業者僅派一名員工與會，且對消費者的所有訴求一概拒絕及否認，呼籲更多消費者站出來，一起向業者討公道。

