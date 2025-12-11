寵物電動車「上路即違法」！砸6萬買廢鐵 交通部回應了

國內有業者販售寵物電動車，民眾騎上路遭罰才發現該車不合法，砸5至6萬元買車卻成廢鐵。（陳情民眾楊小姐提供）

國內有業者販售寵物電動車，民眾騎上路遭罰才發現該車不合法，砸5至6萬元卻成廢鐵。立委指出，風景區仍有業者出租寵物電動車，呼籲交通部說明並納管。交通部表示，該車屬於微型電動二輪車範疇，須掛牌投保，且該款車未經審驗合格，已要求網路商品下架不得販售，將請地方加強稽查，2周內將邀集地方政府及相關單位說明，並請觀光署處理風景區違規出租問題。

陳情民眾楊小姐說，騎乘寵物電動車被開罰後，才知該車是違法上路，與業者連絡遭已讀不回，她直奔寵物展業者攤位，還被怒罵「你被開單關我什麼事」，更威脅她不要再追究，目前這家廠商在日月潭還有持續出租，向當地警方檢舉未果，警方回覆無法規可依循，盼訂定相關法規，讓警方能依法開罰。

針對近日引起消費爭議的寵物電動車，立委李坤城11日邀桃園市議員黃瓊慧、新北市議員陳乃瑜共同召開記者會。（蔡明亘攝）

立委李坤城表示，市售寵物電動車究竟有無經過檢驗合格，能否合法上路？從業者網站可見該車屬於電動動力裝置，依《道交條例》規定，微型電動二輪車若沒經檢驗不能上路，對消費者與寵物都會造成風險，但是目前未送檢的寵物電動車仍在持續販賣，且在特定風景區像日月潭，仍有業者在出租，要求交通部盡速針對這種新興微電車納管。

桃園市議員黃瓊慧說，業者透過話術引導，讓消費者誤以為可合法上路，甚至被開罰，當業者被揭露，還提告消費者求償300萬元，不符合規範的車子，不僅在公開寵物展，還有公開門市，簡直將法律風險丟給消費者，目前自救會成員超過50人，大家都花了5.6萬元，有些人還花6萬元購買，卻成了廢鐵。

新北市議員陳乃瑜提到，該廠商以惡劣態度質疑消費者「為何其他人沒被開，就你被開單」，相信消費者是出於善意，想和毛小孩度過歡樂時光，不是故意不守法，是被廠商欺瞞，目前需要更多公告和宣導，盼針對不實廣告的業者嚴格查緝。

陳乃瑜提訴求，中央應立即完成法規定位，交通部應清楚說明電動寵物車屬於什麼類型交通工具、是否需型式認證、能否上路，若不能，須明確公告並禁止業者誤導；地方統一執法與宣導，明確公告是否能上路，要求廠商撤除不實廣告；協助受罰民眾救濟，彙整案件、提供申訴協助、要求業者負責。

交通部公共運輸及監理司長胡廸琦說明，寵物電動車確實屬於微電車範疇，已請車安中心前往稽查，該案例車輛未經審驗合格，像把手可以收折就不符現行規定，領不到合格標章。

針對微電車規定，胡廸琦說，必須投保、掛牌才可上路，違者處1200至3000元罰鍰，未經檢驗合格車輛將沒入，未滿14歲行駛則處600至1200元罰鍰，禁止駕駛並將車輛移置保管，目前車安中心已透過數發部了解情況，要求網路商品下架，後續也會持續稽查。

車安中心副處長辜鴻恩指出，此案車輛經確認就是微電車，需審驗合格，但部分零件為大陸進口，若申請審驗絕對不會通過。

消保處提到，據《消保法》規定可賦予地方政府權限，針對業者販售商品、提供服務，若妨害或侵害消費者生命、身體、健康、財產安全，地方政府應行政調查，目前桃市府已有相關作業。另也規定，未經審驗合格的電動車，中央或地方政府可要求業者停止販售或下架，因有安全隱憂，建議中央針對寵物電動車管制宣傳應更有力。

交通部政務次長陳彥伯表示，微電車已有36萬輛掛牌可上路，面對新興運具，不管是消費者或各級機關都生疏，才會讓不合格車輛上路，相關稽查也較遲，因此造成許多消費糾紛，業者若販售商品有不實或危害安全，主管機關為縣市政府，因此盼地方政府要求限期改善。

陳彥伯說，交通部將於2周內要求公路局召集相關單位及地方政府說明，使各級機關能各執其職，而消費訴訟就照程序走，並由行政機關來稽查，確保寵物電動車不能再販售。

