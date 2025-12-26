寵物食品公會成立 盼盡速訂定專法管理寵物食品

據農業部調查，僅計入家犬及家貓全國就達279萬餘隻，其中家犬達148萬餘隻、家貓則有131萬餘隻。（報系資料照）

台灣寵物食品工業同業公會26日成立！台灣寵物食品工業同業公會理事長洪堯昆受訪時表示，期待《寵物食品管理法》能夠盡速訂定，以健全產業發展，期待透過成立公會達到自律、品質提升、政策溝通等功能。

據農業部調查，僅計入家犬及家貓全國就達279萬餘隻，其中家犬達148萬餘隻、家貓則有131萬餘隻，寵物市場更是蓬勃發展，2024年寵物產值達600億元、其中寵物食品產值達300億元。

我國目前有50至60家全法寵物食品造工廠，但過去在食品安全、營養標準、追溯制度與工廠管理等關鍵議題，卻缺乏全國性組織作為溝通、輔導及協助窗口。公會成立盼聚焦於提升寵物食品品質與安全，作為與政府相關單位及消費者溝通橋樑。

廣告 廣告

農業部動保司長江文全說，國內有越來越多業者投入包括寵物食品製造，包括零食、副食品及保健食品等等，現行寵物食品管理僅靠《動物保護法》授權管理明定標示、不得宣稱效果及有害物限量標準等，目前《寵物食品管理法》草案已送至行政院審查，草案增加市場抽驗、下架回收等機制，希望讓寵物食品更安全。

更多中時新聞網報導

物價亂象 阻礙墾丁轉型

告五人致敬白衣天使 幽默問「落枕看哪科」

曾敬驊周旋4女自虧像男優