寵物食品公會成立 盼訂管理專法

台灣寵物食品工業同業公會26日成立，首屆理事長、福壽實業董事長洪堯昆表示，期待《寵物食品管理法》能夠盡速訂定，以健全產業發展。（本報資料照片）

台灣寵物食品工業同業公會26日成立！成立也選出首屆台灣寵物食品工業同業公會理事長為福壽實業董事長洪堯昆，他受訪時表示，期待《寵物食品管理法》能夠盡速訂定，以健全產業發展，不止滿足國內需求甚至也能出口到國際。

據農業部調查，僅計入家犬及家貓全國就達279萬餘隻，其中家犬達148萬餘隻、家貓則有131萬餘隻，寵物市場更是蓬勃發展，2024年寵物產值達600億元、其中寵物食品產值達300億元。

我國目前有50至60家寵物食品造工廠，但過去在食品安全、營養標準、追溯制度與工廠管理等關鍵議題，卻缺乏全國性組織作為溝通、輔導及協助窗口。公會成立盼聚焦於提升寵物食品品質與安全，作為與政府相關單位及消費者溝通橋梁。

廣告 廣告

洪堯昆表示，將持續推動以科學為基礎的營養標準與食品安全。公會未來將聚焦產業自律與品質提升、政策溝通、產業整合、國際交流及研發創新，提升台灣寵物食品製造的整體競爭力，隨著寵物食品工業同業公會正式成立，台灣寵物食品產業將進一步蓬勃發展，也為產業透明化與國際化發展奠定基礎。

農業部動物保護司長江文全說，國內有越來越多業者投入包括寵物食品製造，包括零食、副食品及保健食品等等，現行寵物食品管理僅靠《動物保護法》授權管理明定標示、不得宣稱效果及有害物限量標準等，目前《寵物食品管理法》草案已送至行政院審查，草案增加源頭管理、生產場所、強化標示外，還有市場抽驗、下架回收等機制，希望讓寵物食品更安全。