寵物飼主領錢了！「符合資格者」最高補助5000元，申請方法、期限一次看

隨著寵物飼養風潮持續升溫，台北市動保處宣布2026年將全面升級寵物福利政策，不僅提高犬貓結紮補助，更首次將寵物保險補助擴大至所有設籍或居留的飼主。２項補助合計最高可領取5,000元，透過實質的經濟誘因，協助飼主減輕負擔，同時落實寵物登記與飼主責任，朝向動物友善城市的目標邁進。

2026台北市寵物結紮補助

針對台北市寵物絕育補助，動保處表示，考量手術複雜程度差異，母犬貓每隻可獲得2,000元補助，公犬貓則為每隻1,000元。申請者須符合４項基本條件，包含飼主需設籍台北市且已為寵物完成登記、寵物須在１年內完成狂犬病預防注射、絕育手術需在2026年執行，以及必須在手術同年度12/20前提出申請。申請方式相當便民，飼主可選擇郵寄、親送至動保處或透過台北服務通線上申請，審核通過後將在30日內將款項匯入飼主帳戶。

廣告 廣告

寵物保險補助門檻降低

以往台北市寵物保險補助僅限從動物之家認養的犬貓才能申請，2026年起這項限制將完全取消。凡設籍或持有居留證的台北市民，為家中犬貓投保寵物保險，均可申請最高3,000元的保費補助。申請須滿足４項要求：完成寵物登記、已絕育或持免絕育證明、１年內有效狂犬病預防注射紀錄，以及持有效期內的寵物保險保單影本。受理期間為每年1/1至12/20，或預算用完為止。

３管道申請寵物保險補助

民眾可透過３種方式提出保險補助申請：

１. 線上申請：使用台北市政府台北服務通平台。

２. 臨櫃申請：攜帶申請書、身分證或居留證影本、保險費收據影本及保險單影本（須含寵物晶片號碼）至動保處或動物之家櫃台辦理。

３. 郵寄申請：將上述文件寄至台北市信義區吳興街600巷109號動保處收。

寵物保險補助限制說明

動保處特別提醒，每隻動物的補助以一次為限，若同時投保多項保險產品，飼主需選擇其中一項申請。曾經由機關專案投保或領過禮券獎勵的寵物，仍可申請這次的補助。申請人必須是寵物登記的飼主，且動物須處於在養狀態。申請結果將在10日內以公文通知，讓飼主能及時掌握審核進度。

▲台北市「寵物結紮補助」加上「寵物保險補助」，合計最高領取5,000元。（示意圖，圖片來源：shutterstock達志影像）

寵物絕育補助

網址：https://www.tcapo.gov.taipei/cp.aspx?n=76F07E383A77CF84

寵物保險補助

網址：https://www.tcapo.gov.taipei/cp.aspx?n=007412E5C1DA2716

更多食尚玩家報導

機車可不可以鑽車縫？專家給答案：碰到「１線」就違規、最高開罰1800元

紗窗怎麼洗最輕鬆？達人曝「２步驟」簡單又省力，不拆窗也能除塵、恢復潔淨

義美小泡芙出新口味！他試吃讚「果香濃郁」超驚艷，網友哀號：到處都買不到

「吉卜力神作」回歸大銀幕！看電影送台灣限定海報，４大版本＋特點一次看



本文由食尚玩家授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看 原始文章